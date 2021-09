Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Celine

De basis voor jouw nieuwe wintergarderobe is natuurlijk je winterjas. Dat is de ‘kapstok’ waar je alles aan ophangt, je vertrekpunt. Dus maak een goede start! Overigens maken de modetrends voor herfst winter 2021 2022 het ons niet gemakkelijk, want het aanbod is groot en de trends lopen sterk uiteen. We lichten vijf top trends uit.

#1 Trench coat

Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Barbara Bui

De trench coat is een evergreen. Deze klassieker die overigens – vergis je niet – wel degelijk aan trends onderhevig is, is perfect voor de overgangsseizoenen. Krijgen we een milde herfst dan zul je hem veel dragen. Volgens de allernieuwste modetrends is de trench lang en niet al te smal gesneden. Ga voor een ietwat oversized model zodat je er ook een wintertrui onder kunt dragen. Deze jas doet het bij elke outfit goed.

#2 Klassieke donkerblauwe of camel jas

Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Dior

Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

Net zoals de trench coat is de klassieke lange jas in het donkerblauw of camel een evergreen die zich overal bij laat dragen. Met zo’n jas kan het niet fout gaan. Vorig jaar kwamen ze al in beeld en ook deze winter gaan we ze volop dragen. Met een beetje geluk heb je er nog eentje hangen. Dan heb je al een belangrijke pijler voor je wintergarderobe in huis.

op 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Celine

#3 Ruitenjas

Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Max Mara

De ruitenjas is een topper voor herfst winter 2021 2022 maar besluit je op deze jas te wedden, dan moet je er wel tegen kunnen dat je je jas soms niet bij je outfit past. Tenzij je een fan bent van effen kleuren. Dan vormt een ruitenjas een grote toegevoegde waarde voor jouw wintergarderobe. Een item dat net even een spannende twist toevoegt.

Nieuwe modetrend voor herfst winter 2021 2022 gespot bij Max Mara: twee jassen over elkaar, waarbij de bovenste jas ook nog eens korter is die eronder. Dit opent nieuwe perspectieven! Leg je eigen combinaties.

#4 Oversize puffer coat

Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

Oversize puffers dragen we al seizoenen lang en ook deze doen het fantastisch als kapstok voor je nieuwe wintergarderobe, zeker als je voor een lang exemplaar in een klassieke kleur gaat. Maar er is meer onder de (winter)zon: onlangs zag ik op straat een opvallend chique vrouw in een puffercoat met een lichte camouflage fantasie en versieringen. De jas kwam tot aan de enkels en stond haar prachtig. Om maar te zeggen: je kunt je ook wel aan iets speels wagen. Als de jas maar lang genoeg is, kan je hem (dicht) natuurlijk moeiteloos over alles dragen. Je draagt ze overdag maar ook over je avondjurk!

#5 Shearling coat (nep graag!)

Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Isabel Marant

Superchic is de shearling jas (nep graag!) met een knipoog naar de jaren ’70. Ook hier geldt weer: hoe langer de coat, hoe gemakkelijker deze zich laat combineren. Maar ook korte jasjes en zelfs gilets zijn fantastisch en een aanwinst voor je garderobe (leuk om met een andere winterjas te combineren!).



Andere jassentrends voor herfst winter 2021 2022 die je moet kennen:

Biker jacket

Top 5 winterjassen. Hiermee leg je de basis voor jouw nieuwe winter 2021 2022 garderobe. Photo: courtesy of Max Mara

Het biker jacket is here to stay! We gaan ze de komende winter in alle uitvoeringen dragen. Klein of oversize, maar altijd stoer. En supercool!

Bouclé jasje

Voor fans van de Parisienne look hebben we goed nieuws: bouclé jasjes worden deze winter een hype! Combineer ze met een coole spijkerbroek à la Celine of met een minirok à la Saint Laurent!

Tweed jas

Een andere klassieker die past in het Parisienne plaatje is de tweed jas. Dior bijvoorbeeld stuurde mooie exemplaren de catwalk op. Hebben!

Tot slot twee passe-partout modeaccessoires die samen met je winterjas een stevige basis voor een up-to-date wintergarderobe vormen:

een paar stoere combat laarzen

een klassieke tas die groot genoeg is om al je alledaagse spulletjes in mee te nemen.

