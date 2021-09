Haartrends herfst winter 2021 2022. 8x Haarkleurtrends die je moet kennen. Foto: Charlotte Mesman

Septembermaand, haarkleurmaand! Tijd om je haarkleur te updaten volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022. Of in ieder geval om je haarkleur even op te frissen. Volgens de actuele haarkleurtrends kunnen we deze winter alle kanten op. We lopen je er even doorheen.

#1 Statement-rode haarkleuren!

K aartrends herfst winter 2021 2022. 8x Haarkleurtrends die je moet kennen. Actrice Lotte Verbeek bij Max Mara in Milaan. Foto: Charlotte Mesman

Haarkleurtrends 2021. Statement kleuren. Rood haar. Model: Gigi Hadid. Photo: courtesy of Versace

Als de temperaturen dalen, worden de haarkleuren warmer, tenminste, dat is de conclusie die wij op basis van de haarkleurtrends voor herfst winter 2021 2022 trekken. Rood is een absolute topkleur voor het nieuwe seizoen. De roodkleuren – vrij effen maar met natuurlijke nuances – zijn ontelbaar: koperrood, amber, pruimrood, pompoenrood, gebrand oranje. Kortom, met een vlammende statement-rode haardos ben jij up-to-date.

#2 Warme, eetbare haarkleuren

Haartrends herfst winter 2021 2022. 8x Haarkleurtrends die je moet kennen. Foto: Charlotte Mesman

Behalve spannende roodkleuren, blijven we ons – net als de afgelopen jaren – inspireren door allerlei herfstige lekkernijen uit de keuken. Vanille, crème, honing, karamel, mokka, cacao, hazelnoot, kastanje, chocolade, espresso. We gaan ze vooral als highlights en lowlights in de haarkleuren terugzien.

#3 Money piece/face framing

Geen zin om al je haar te laten bewerken, dan is money piece of face framing misschien jouw ding. Snel klaar, low maintenance en economisch (bij wijze van spreken met een muntstuk te betalen). Hierbij worden alleen de voorste lokken gekleurd. Dat mogen geraffineerd geplaatste highlights zijn die je gezicht licht geven maar ook felgekleurde banen à la Bella Hadid die zich onlangs met twee brede, felrode voorste lokken in verder kastanjebruin haar vertoonde.

In dezelfde lijn ligt ook de haarstylingtrend die wel ‘tendrils‘ wordt genoemd waarbij je je voorste lokken uit je (opsteekkapsel met middenscheiding) lostrekt zodat ze je gezicht omlijsten.

#4 Chunky highlights (het zebra effect)

In het verlengde van Bella’s brede, rode lokken liggen de jaren ’00 ‘chunky highlights‘ die – zo wordt er wel in de wandelgangen gefluisterd – gaan terugkomen. We denken (hopen) niet dat dit een exit voor de zo geliefde en natuurlijke baby lights betekent. Niet alleen zijn wij persoonlijk (maar jij kunt daar anders over denken) niet echt gecharmeerd van het ‘zebra-effect’ maar ook krijg je met van die brede banen veel sneller uitgroei wat dus weer meer onderhoud betekent.

#5 Root stretching

Haartrends herfst winter 2021 2022. 8x Haarkleurtrends die je moet kennen. Foto: Charlotte Mesman

Het uitgroei-probleem van highlights – of het nu om chunky of baby lights gaat – wordt enigszins opgelost door een andere haarkleurtrend: root stretching. De highlights worden direct al niet al te dicht en al helemaal niet symmetrisch bij de haarwortels geplaatst waardoor de uitgroei heel natuurlijk is en je de tijd tussen je kappersbezoekjes kunt oprekken.

#6 Hoogblond met strogele ondertoon

Een haarkleur die aparte vermelding verdiend, is strogeel: een zonnige hoogblonde power haarkleur met een gele ondertoon. Deze haarkleur hebben we te danken aan Billie Eilish, Kesh en Lorde in haar videoclip ‘Mood Ring’.

#7 Party highlights

Haartrends herfst winter 2021 2022. 8x Haarkleurtrends die je moet kennen.

Girls wanna have fun! Ook in wintertijd. De haarkleurtrends komen dit keer met een waanzinnige fun trend: party highlights in kleur. Geniaal gewoon want deze trend is gemakkelijk en tijdelijk. Ga voor een uitwaskleurtje en maak er gekleurde highlights mee in je haar. Je kunt voor één kleur kiezen maar je kunt er net zo goed een unicorn-effect mee maken. Niet mooi? Dan was je het toch weer uit!

#8 Grijs!

Haarkleurtrends 2021. Natuurlijk grijs haar? Supercool! Foto: Sarah Harris

Last but not least: grijs! Grijs is dé haarkleur voor herfst winter 2021 2022. Fake it or not, dat zal afhangen van jouw haar. Ben je jong, dan kun je grijze highlights laten zetten of voor een egale grijstint kiezen, afhankelijk van je smaak. Ben je van jezelf grijs, dan kan dit het moment zijn om haarverf naar de prullenbak te verwijzen. Met een kleurshampoo geef je je haar een mooie gloed mee en contrasteer je de onfrisse, gelige ondertoon.

