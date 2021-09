Doe jij je haar elke dag op dezelfde manier? Neem je haarstyling dan eens onder de loep. Misschien is er een kapsel (of haarkleur) die je vele malen jonger maakt.

Kapseltrends 2021. Hoe jong (of oud) maakt jouw kapsel je? 5x Anti-aging hairstyle tips

Wat de haartrends voor herfst winter 2021 2022 ook zijn, en wat voor haarsnit je ook hebt, je haarstyling is uiteindelijk bepalend voor je look. Soms is het goed om die even onder de loep te nemen. Niet alleen om je look te updaten volgens de allernieuwste haarmodetrends maar vooral ook om jezelf ervan te verzekeren dat je haarstyling je flatteert, en blijft flatteren. Soms is enige aanpassing nodig om jong en dynamisch voor de dag te blijven komen. De jaren verstrijken ongemerkt en met enkele kleine veranderingen op zijn tijd kun je er jaren jonger uitzien.

Kapseltrends 2021. Hoe jong (of oud) maakt jouw kapsel je? Foto: Charlotte Mesman

Zolang je jong bent, kom je eigenlijk met alle kapsels goed weg. Glad gestyled haar, een losse paardenstaart, een slordige knot boven op je hoofd. Het maakt allemaal niet uit. Maar als je jaren gaan tellen, wordt – we zeiden het al – je hairstyling belangrijker. We hebben een paar vuistregels voor je:

Kapseltrends 2021. Hoe jong (of oud) maakt jouw kapsel je? Foto: Charlotte Mesman

1. Ga voor een natuurlijke haarstyling. Vermijd kappershoofden en stijve krullen.

2. Vermijd supersteil haar dat glad om je hoofd hangt.

3. Ga voor zachte bewegingen in je haar.

4. Trek je haar niet al te strak naar achteren. Aan de ene kant kan zo’n kapsel een liftend effect hebben, maar aan de andere kant kan het schoonheidsfoutjes accentueren.

5. Toupeer je haar niet teveel want dat kan heel ouwelijk overkomen.

Kapseltrends 2021. Hoe jong (of oud) maakt jouw kapsel je? Foto: Charlotte Mesman

Wat je wel kan doen? Ga voor zachte kapsels die je gezicht omlijsten. Ook je haarkleur kan een anti-aging effect hebben. In de regel ogen lichtere kleuren jonger. Zachte pastels zijn helemaal te gek als je wat ouder bent. Ze doen het bovendien heel goed op een grijze basis.

Kortom, het maakt niet uit hoe jong of oud je bent. De kapseltrends van tegenwoordig houden ons jong. Het enige wat je moet doen is… met de tijd meegaan!

