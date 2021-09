Op zoek naar een nieuwe spijkerbroek? Check de belangrijkste denim trends voor winter 2021 2022. In en uit, plus: een spannende nieuwkomer!

Spijkerbroeken trends winter 2021 2022. In en uit. De belangrijkste trends. Photo courtesy of Celine, Zadig & Voltaire, Dsquared2

Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen: volgens de allernieuwste spijkerbroekentrends voor herfst winter 2021 2022 zijn skinny jeans een no-go. Hiermee weet je eigenlijk alles, want alle andere spijkerbroeken zijn goed. Oké, er zijn natuurlijk wel denim fits die populairder zijn dan andere. We zetten de belangrijkste spijkerbroeken trends voor herfst winter 2021 2022 voor je op een rijtje. We hebben een spannende nieuwkomer voor je!

Dit zijn de belangrijkste denim trends voor herfst winter 2021 2022. In & uit.

Spijkerbroekentrends winter 2021. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

High waisted spijkerbroeken zijn hot.

zijn hot. Spijkerbroeken met wijde, rechte pijpen (maar van boven mooi aansluitend) zijn de grote winnaars.

(maar van boven mooi aansluitend) zijn de grote winnaars. De bootcut/flared jeans zet niet echt door.

zet niet echt door. De skinny jeans is van het toneel.

is van het toneel. Vintage looks, met name scheuren, blijven we dragen (zelfs Céline kwam ermee). Denk ook aan bleekplekken en verfvlekken, zie Dsquared2.

Spijkerbroeken trends winter 2021 2022. In en uit. De belangrijkste trends. Photo courtesy of Dsquared2

De denim kleuren lopen uiteen van vaagblauwe jaren ’80 tinten tot chic donkerblauw en zwart.

tot chic donkerblauw en zwart. De pastelkleurige spijkerbroeken van zomer 2021 laten we achter ons.

Spijkerbroeken trends winter 2021 2022. In en uit. De belangrijkste trends. Photo courtesy of Dior

De verticale naden worden voor herfst en winter 2021 2022: vouwen in je broek, zie ook Dior (gelukkig zijn ze tegenwoordig vaak zo geperst dat ze er ook na het wassen nog in zitten).

Spijkerbroeken trends winter 2021 2022. In en uit. De belangrijkste trends. Photo courtesy of Saint Laurent

Total denims look: spijkerbroeken met spijkerblouses, zie Saint Laurent.

Voor de liefhebbers van rokken: kuitlange of vloerlange denimrokken zijn trendy.

Cool: cropped jeans.

Modieus en stijlvol: de wijde kuitlange spijkerbroek die het midden houdt tussen mom jeans en een broekrok.

Nieuwkomer: full length spijkerbroeken

Spijkerbroeken trends winter 2021 2022. In en uit. De belangrijkste trends. Photo: courtesy of Zadig & Voltaire

Full length spijkerbroeken, beter nog zonder zoom met splitjes aan de zijkant! Het gaat om superlange (spijker)broeken die ver over je schoenen vallen. Je draagt ze met spitse pumps of laarsjes met een (half)hoge hak. Hier word je superslank van.

Onder/op je spijkerbroek. Stijltips

Spijkerbroeken trends winter 2021 2022. In en uit. De belangrijkste trends. Photo courtesy of Celine

Supertrend: loafers met witte sokken onder je spijkerbroek, zie Celine.

Onder cropped jeans draag je gekke laarsjes met sokken, zie Dsquared2.

Ook cool: bergschoenen.

Er bestaat geen twijfel over: je spijkerbroek draag je met een oversized blazer! Een chic alternatief: een bouclé jasje in Chanel stijl.

Bekijk de spijkerbroeken trends voor herfst winter 2021 2022 maar eens laat je inspireren.

