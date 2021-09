Haartrends winter 2021 2022. Update je paardenstaart met deze haarstyling trucs. Foto: Charlotte Mesman

Volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 is dit overbekende, klassieke haarstyling trucje weer supercool: maak een paardenstaart, bind ‘m vast met een elastiekje en draai er dan een haarlok omheen die je onder je paardenstaart vastzet door de haarpunten onder het elastiekje te klemmen. Eenvoudig, stijlvol en succes gegarandeerd.

Haartrends winter 2021 2022. Update je paardenstaart met deze haarstyling trucs. Foto: Charlotte Mesman

Natuurlijk zijn er weer allerlei varianten op het thema. Zo wordt je paardenstaart superstijlvol als je je haar gladjes rond je hoofd stylet en het in een lage paardenstaart met haarlok rond het elastiekje vastbindt, net zoals de Duitse top influencer Leonie Hanne dat tijdens de Milan Fashion Week had gedaan.

Haartrends winter 2021 2022. Update je paardenstaart met deze haarstyling trucs. Foto: Charlotte Mesman

Heel klassiek is ook de hair look van onze Nederlandse actrice Lotte Verbeek die min of meer voor hetzelfde kapsel als Leonie Hanne koos, maar in plaats van een middenscheiding voor een zijscheiding met lange lok ging.

Je kunt je paardenstaart superglad stylen (met de steiltang) voor een gepolijste look zoals die van Leonie of er een lichte slag in aanbrengen zoals bij Lotte.

Haartrends winter 2021 2022. Update je paardenstaart met deze haarstyling trucs. Foto: Charlotte Mesman

Ook je haarkleur doet een duit in het zakje. Leonie is hoogblond dankzij baby highlights, Lotte is rood (een topkleur volgens de haartrends voor herfst winter 2021 2022) maar ook pastel haarkleuren zijn een topper.

Algemene stijlregel om te onthouden: een hoge paardenstaart staat jong en vrolijk; een lage paardenstaart is stijlvol en chic.

Nieuw: twee staarten met haarlokken en bouffant

Haartrends winter 2021 2022. Update je paardenstaart met deze haarstyling trucs. Foto: Charlotte Mesman

Een nieuwigheid die we tijdens de Fashion Weeks spotten, was het kapsel met twee staarten met haarlokken rond de elastiekjes en bouffant! Het idee van de twee staarten naast elkaar achterop het hoofd is nieuw. De bouffant is vintage, maar altijd charmant. Een bouffant (volume bovenop het hoofd) laat zich gemakkelijk creëren als je voor een paardenstaart (of twee!) gaat omdat je het haar bovenop je hoofd voorzichtig uit de elastiekjes iets omhoog kunt trekken. Even van tevoren touperen helpt natuurlijk ook altijd.

Hot: de cord knot haartrend

Kapseltrends 2021. 4x Losse opsteekkapsels voor een softe back-to-work look. Cord knot. Foto: Charlotte Mesman

Een andere haartrend voor herfst winter 2021 2022 die in het verlengde van bovenstaande kapsels ligt, is de cord knot. Maak een paardenstaart – steil of warrig, wat je wilt -, klap ‘m dubbel en bind ‘m vast. Vervolgens draai je er dikke haarlok omheen.

Laat je inspireren door deze allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022. Experimenteer met de verschillende hair looks!

TRENDYSTYLE