Verslingerd aan crop tops? Wij ook! Het goede nieuws is dat we ze dit jaar volgens de allernieuwste modetrends òòk in de herfst en winter dragen én dat je er niet snel te oud voor bent.

Modetrends 2021 2022. Crop tops dragen we ook in de herfst en winter! Ken jij deze stijltruc? Photo courtesy of Fendi

Ben jij nu de herfst nadert al een beetje weemoedig afscheid aan het nemen van je crop top? Of dacht je dat je te oud voor was voor zo’n kort gevalletje? In beide gevallen hebben we goed nieuws voor je: crop tops dragen we dit jaar volgens de allernieuwste modetrends ook in de winter én je bent er niet snel te oud voor, tenminste als je ze op een bepaalde manier draagt.

Tot deze conclusies kwamen wij bij het zien van de allernieuwste modecollectie voor herfst winter 2021 2022 van Fendi. Het Italiaanse modehuis heeft zich helemaal uitgeleefd op het thema ‘crop top’. Op de catwalk zagen we snoezige dikke, korte truitjes, maar ook crop bloesjes en zelfs gebreide beha’s. Kortom, allemaal crop tops die tot op het middenrif of net daaronder reikten. Een topper is volgens ons het korte, gebreide coltruitje dat met een kort jackje (lalalalala) werd geshowd.

Alle crop tops waren bovendien – en nu komt het – met rokken of broeken met een (zeer) hoge taille gepresenteerd. Hierdoor is het stukje buik dat je showt, vaak maar klein.

Dit is een stijltruc om mee aan de slag te gaan: wil je een crop top (op de blote huid) dragen zonder al te veel huid te showen, ga dan voor een broek of rok met een hoge taille. Met andere woorden: speel met de proporties. Zo kun je bij lage temperaturen maar ook als je wat ouder bent en je huid niet meer zo superstrak is, toch nog met goed fatsoen met een crop top voor de dag komen!

Let ook even op de combinaties die Fendi legt. Voor echte fashionista’s is de hoge-taille-broek met gebreide beha of top en met daarover een coole trench coat natuurlijk super chill! Hé… wacht eens even? Hadden we dit niet al eens gezien?

Modetrends 2021 2022. Crop tops dragen we ook in de herfst en winter! Ken jij deze stijltruc? Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle mode 2021. Spijkerbroeken trends. Milan Fashion Week herfst winter 2021 2022. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren!

