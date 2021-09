Haartrends 2021 2022. Ken jij het ‘tucked bob’ kapsel al? Foto: Charlotte Mesman

Al sinds jaar en dag staan halflange kapsels op nummer 1 van de hipste haartrends. Bob kapsels en lob kapsels zijn de favorieten van celebs, fashionista’s maar evenzogoed van TikTokkers en vijftigplussers. Om maar te zeggen: letterlijk iedereen komt ermee weg.

Gingen we de afgelopen jaren vooral voor bob- en lobkapsels op één lengte, met als variabelen enkel de haarlengte en de hairstyling, voor herfst winter 2021 2022 spelen we met de haarsnitten. Dat maakt het natuurlijk nog veel interessanter. Laagjes en structuren, massa en volume, uitdunnen waar nodig, de actuele bobkapsels zijn puur vakmanschap.

De inspiratie komt, zoals altijd, veelal uit het verleden (vintage, zoals dat zo mooi heet). Een goed voorbeeld daarvan is de ‘airy bob‘, een halflang ‘kapperskapsel’ met een luchtig volume, een vette knipoog naar de jaren ’70 en een coupe à la Mary Tyler Moore, uit de gelijknamige Amerikaanse TV-serie (van 1970 tot 1977). Mary’s halflange kapsel uit met name de eerste series is vandaag weer enorm gewild (checken op Google).

Het ‘tucked bob’ kapsel

Houd je van een wat minder gekapt en eigentijds hoofd, dan is de ‘tucked bob‘ vast iets voor jou. Dit allernieuwste bobkapsel van Engelse makelij houdt het midden tussen een French-Girl bob (nonchalant, beweeglijk, vrij kort met pony, think Amélie Poulain uit de film ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’) en een grafisch recht-toe-recht-aan jaren ’90 bob kapsel (op één lengte met middenscheiding en zonder pony).

Kapseltrends 2021 2022. French-Girl bobkapsel. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends. Grafische jaren ’90 bob. Foto: Charlotte Mesman

De ‘tucked bob‘ is onlangs uitgedacht door de Britse top hairstylist James Earnshaw. In dit bobkapsel dat beweeglijk is als een French bob maar met middenscheiding en zonder pony als het jaren ’90 bob kapsel, draait alles om subtiele lengteverschillen en volumes. Hierdoor wordt dit bob kapsel luchtig als een ‘airy bob cut‘ maar anders dan dat bij de ‘airy bob’ doet de ‘tucked bob’ niet denken aan ouderwetse rollers en jaren ’70 droogkappen.

Haartrends 2021. Bobkapsels zijn dé haar obsessie voor najaar 2021. Foto: Charlotte Mesman

Om het verhaal kort te houden: de ‘tucked bob‘ is een jaren ’90 carré met een Franse twist die op kaaklengte bot is afgeknipt maar wordt verzacht subtiele lengteverschillen in de haarpunten. In plaats van de zwierige lok die de ‘airy bob’ kenmerkt, komt de ‘tucked bob’ met een gordijntjespony die met een zachte beweging naar achteren wordt geföhnd.

Kort gezegd is de ‘tucked bob‘ dus een halflang kapsel op kaaklengte met volume dankzij niet al te contrasterende lengteverschillen. Je draagt dit kapsel met een middenscheiding. De voorste lokken zijn wat korter zodat je een gordijntjespony krijgt. De weerszijden van die pony lopen over je voorhoofd met een zachte beweging naar achteren. De bob heeft een zodanige lengte dat je de haarlokken achter je oren kunt stoppen. Vandaar de naam: ‘tucked bob‘.

P.S. We hadden je graag wat meer beeldmateriaal meegegeven maar de Covid-epidemie speelt ons nog steeds parten. Hopelijk lukt het je om je kapper uit te leggen wat we bedoelen.

TRENDYSTYLE