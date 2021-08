Haartrends 2021. Nieuw: de ‘airy bob’. Dit is het must-have kapsel voor winter 2021

Haartrends 2021. Nieuw: de ‘airy bob’, must-have kapsel voor winter 2021

Volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 die uit Amerika en Engeland komen overwaaien, gaan we de lob kapsels met beach waves waar we met z’n allen, sterren en fashionista’s incluis, al jaren op kicken, nu toch echt voor iets anders inruilen, en wel: het ‘airy bob’ kapsel.

Haartrends 2021. Nieuw: de ‘airy bob’, must-have kapsel voor winter 2021

Halflang haar blijft de favoriete haarlengte maar het komende seizoen gooien we het over een heel andere boeg. Het lob kapsel, de lange bob die tot bijna op de schouders valt, maakt plaats voor kortere bobkapsels die we heel anders gaan laten knippen en stylen. Vergeet even die op één lengte geknipte bob kapsels waar we met de steiltang of krultang in verticale stand mooie slagen of waves in maakten.

Het nieuwe seizoen staat in het teken van luchtige en volumineuze bob kapsels met een grote, zwierig lok en een stevige knipoog naar de jaren ’70.

Google de woorden ‘airy bob’ maar eens en je weet precies wat we bedoelen. Ik kwam er zelfs coupejes tegen die wel heel erg deden denken aan het getoupeerde halflange kapsel waar mijn moeder toentertijd in trouwde! Met dat verschil dat we de nieuwe airy bob kapsels niet gaan touperen. Alles staat en valt met de haarsnit die in staat moet zijn om de zwaartekracht te weerstaan.

Voor de ‘airy bob’ heb je dus allereerst een kapper nodig die van wanten weet. Dit bob kapsel vraagt om een geraffineerde haarsnit met de juiste proporties en structuur. De basis is een klassiek bob kapsel maar dan wel zò dat je het gemakkelijk veel beweging en volume kunt meegeven.

Haartrends 2021. Nieuw: de ‘airy bob’, must-have kapsel voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

Heb je dik haar, dan zal de haarmassa een beetje moeten worden uitgedund zodat het haar volume krijgt. Heb je dun of fijn haar, dan mogen de haarpunten niet al te zeer worden uitgedund en zul je met specifieke stylingsproducten aan de slag moeten om je bob kapsel op te kloppen tot een luchtige wolk van haar.

Voor de styling gebruik je prep producten waardoor je haar gemakkelijk in model blijft, vervolgens gooi je het haar voorover en bewerk je het met de föhn en je vingers. En dan komt de bekende zwiep: je gooit je haar achterover zodat het luchtig om je hoofd valt. Het mooiste is het als je daarbij nu eens nìet voor een haarscheiding gaat zodat je haar zich op een natuurlijke manier opent. Voor de finishing touch bewerk je de haarpunten met een dikke, ronde borstel. Ook de haarlok aan de voorkant kun je nog extra zwier meegeven.

Haartrends 2021. Nieuw: de ‘airy bob’, must-have kapsel voor winter 2021. Foto: Charlotte Mesman

Al met al hebben we hier met een heus kappershoofd te maken. Wil je met een ‘airy bob’ door het leven gaan, dan zul je er dus wel wat tijd (en oefening) in moeten steken. Maar je krijgt er dan wel echt een LOOK voor terug! En ook als je even geen tijd, heb om je bob op tot kloppen tot een geraffineerd haarwolk, dan toch is dit bobje superschattig. Als je maar zorgt dat het goed geknipt is.

TRENDYSTYLE