Zelf pasta maken. Ravioli met rucola en fetakaas

Ons recept van vandaag is ravioli met rucola en fetakaas. Deze ravioli zijn pittig van smaak. Alleen al met een beetje boter en salie (en Parmezaanse kaas natuurlijk) zijn ze verrukkelijk!

Zelf ravioli maken is gemakkelijk en lekker. En ze zien er ook nog eens schattig uit. Ik word er altijd weer blij van om een paar bladen met huisgemaakte ravioli in mijn keuken te zien staan. Op zich al een voldoening!

Wij gebruikten voor deze ravioli ‘farina di semola‘ (durumtarwe). Deze bloem geeft een wat steviger deeg (en een stevigere bite) waardoor de ravioli zich tijdens het koken niet openen. De goudgele kleur is een leuke bijkomstigheid.

De vulling van rucola en fetakaas is pittig en sterk van smaak. De sinaasappelschil voegt een extra aroma toe. Ik vind deze vulling heerlijk maar je kunt natuurlijk ook voor de klassieke spinazie en ricottakaas gaan. Het voordeel van de rucola is overigens dat je voor de vulling niets hoeft te koken.

Wij rolden het deeg uit met een deegroller maar je kunt natuurlijk ook een pastamachine gebruiken.

Ingrediënten voor 4 tot 6 personen

300 gram bloem 00 of beter nog: farina di semola

2 eieren

lauw water (zoveel als nodig)

bloem (voor je werkoppervlak)

Voor de vulling

rucola

1 stuk fetakaas

vers gemalen Parmezaanse kaas

1 sinaasappel (voor de schil)

Bereiding

Doe de bloem en eieren in een kom en vermeng ze met elkaar. Voeg een beetje water toe en vermeng de ingrediënten opnieuw, net zolang totdat je een soepel deeg hebt. Zie de foto’s.

Wikkel de deegbal in vershoudfolie en leg het deeg ongeveer 30 minuten in de ijskast te rusten.

In de tussentijd maak je de vulling. Snijd de rucola fijn, verbrokkel de fetakaas, rasp de sinaasappel en doe deze ingrediënten bij elkaar. Voeg de gemalen Parmezaanse kaas toe en schep alles door elkaar.

Bewerk nu het deeg. Verdeel de deegbal in vier stukken.

Bestrooi je werkblad met bloem en rol de stukken deeg uit tot lange banen van ongeveer 3 mm hoog. Dit doe je door het deeg uit te rollen, het weer op te vouwen, het opnieuw uit te rollen, net zolang totdat je een mooie baan hebt.

Steek de banen uit met een rond vormpje of een glas. Wij gebruikten een plastic bekertje met een diameter van circa 9 centimeter met een scherp randje.

Schep op elk rondje een beetje vulling en vouw het rondje dicht tot een half maantje. Druk de randen goed aan. Is het deeg wat droog, bevochtig dan de rand zodat de maantjes goed sluiten. Druk de randen aan met een vork zodat de ravioli tijdens het koken niet opengaan. Leg de ravioli op een oppervlak met bloem en bestuif ze met een beetje bloem zodat ze niet aan elkaar kleven.

Kook de ravioli in ruim water met zout.

Serveer de ravioli met een tomatensaus. Of ook met een beetje boter met salie. De vulling op zich heeft zoveel smaak dat een saus op zich niet nodig is.

Buon appetito.

