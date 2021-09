Roze is dé modekleur van winter 2021. Dit is de nieuwe roze tint die je moet kennen

Als je een beetje aan de modekleuren trends voor herfst winter 2021 2021 doet, dan loop je in het roze. Voor de winter krijg we er een nieuwe roze (rode) tint bij!

Roze is dé modekleur van 2021. Dit is de nieuwe roze (rode) tint. Photo courtesy of Vivetta

Een beetje fashionista weet dat bubblegum roze dé modekleur van de afgelopen – pak ‘m beet – negen maanden is geweest. Uitbundig hebben we lente en zomer 2021 gevierd in kauwgomroze broekjes en oversized blouses. Van dat mierzoete nineties kleurtje à Paris Hilton (zò ontzettend fout en toch goed) werden en worden we nog steeds blij, en dat hebben we dit jaar meer dan ooit nodig. Ons advies is dan ook: véél dragen dat roze kleurtje. De modetrends voor herfst winter 2021 2022 doen er nog een schepje bovenop.

3x Roze modekleuren is scheepsrecht :-)

De Top 10 modekleuren van Pantone voor het nieuwe seizoen bevat maar liefst twee roze tinten: een bleekroze kleur die liefkozend ‘Pale Rosette‘ wordt genoemd vanwege zijn blozende en romantische uitstraling en die kauwgomroze kleur waar we het al over hadden en die de experts – omdat bubblegum nu eenmaal niet stijlvol klinkt – ‘Fuchsia Fedora‘ noemen.

Roze is dé modekleur van 2021. Dit is de nieuwe roze (rode) tint. Photo courtesy of Andrew Gn

Twee roze tinten op tien top modekleuren voor het nieuwe winterseizoen is een fantastische score. Maar laat er nu onverwacht nog een derde roze kleur om de hoek komen kijken. Deze roze kleur komen we in de officiële trend reports voor herfst winter 2021 2022 niet tegen maar toch wemelde er het op de catwalks van. Ook in de nieuwe modecollecties en zelfs in de vitrines van de boetieks zien we deze niet-officiële rozekleur opduiken.

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photo: courtesy of Vivetta

Het gaat om een warmroze tint waar we de omschrijvingen ‘zalm’, ‘koraal’ en ‘perzik’ op zouden willen loslaten.

Stijltip 1. Met deze derde, onverwachte roze kleur kun je heerlijke, hartverwarmende kleurcombinaties maken. Haal er karamel- en toffeebruine kleuren bij en maak het geheel dan af met één van de nieuwe blauwkleuren – Mykonosblauw of Rhodonite (net iets donkerder) – voor herfst winter 2021 2022.

Stijltip 2. Zalmroze laat zich natuurlijk ook prachtig dragen met natural en nude kleuren zoals vanille, crème, camel en – supermooi – terracotta (!).

Roze is dé modekleur van 2021. Dit is de nieuwe roze (rode) tint. Photo courtesy of Zadig & Voltaire

Stijltip 3. Haal ook eens de verschillende roze en rode tinten bij elkaar voor een spannend en vernieuwend effect.

Met andere woorden: laat je inspireren door de nieuwe zalmkoraalperzikwhatever-roze modekleur voor herfst winter 2021 2022.

