Haartrends winter 2021. Jaren ’70 haarcoupes en warmblonde seventies haarkleuren zijn (red) hot!

Haartrends winter 2021. Jaren ’70 haarcoupes en warmblonde seventies haarkleuren. Foto: Charlotte Mesman

Terwijl iedereen opeens enorm focust op de jaren ’90 die (inderdaad) hun stempel op de modetrends en kapsels voor winter 2021 drukken, zouden we eigenlijk even verder moeten kijken dan onze neus lang is, namelijk naar de seventies, Want wat zouden de jaren ’90 geweest zijn zonder de mythische jaren ’70? Een mager aftrekseltje, reken maar.

Veel modetrends uit de jaren ’90 die we voor winter 2021 2022 terugzien, zagen in de seventies het licht. Denk aan crop tops, baby T-shirts, boot cuts spijkerbroeken, spijkerbroeken met hoge taille, tanktops met een ribbeltje. Komt het je allemaal bekend voor? Juist ja! Jij liep er de hele zomer in!

Hetzelfde geldt voor de make-up trends voor herfst winter 2021 2022. Wat we toedichten aan de jaren ’90, bijvoorbeeld smalle wenkbrauwen – yep! hier en daar gaan we ze weer zien, al was het maar op de catwalks of op TikTok -, daar waren onze hipp(i)e voorouders allang mee in de weer geweest.

Jaren ’70 haarsnitten en haarkleuren voor winter 2021 2022

En wat te denken van de haartrends voor herfst winter 2021 2022? Die staan stijf van de jaren ’70 invloeden! Denk aan de shag kapsels (lees: laagjeskapsels!), maar ook aan curtain bangs en mini vlechtjes aan weerszijden van je gezicht. Legendarische kapsel voorbeelden uit die tijd zijn de lange lagen van Farrah Fawcett (Charlie’s Angels), het gelaagde bobkapsel van rock ster Debbie Harry en de gordijntjespony van Jane Birkin. Weet je het allemaal weer?

Haartrends 2021 2022. Paris lover? Ga voor dit seventies kapsel. Streetstyle bij Etro. Model: Klara Kristin. Foto: Charlotte Mesman

De haarsnitten uit de jaren ’70 waren misschien wel de meest vrouwelijke en inspirerende coupes die je kunt bedenken. Grote volumes, golvende leeuwenmanen (nu de zogenaamde wolf cut, het wilde zusje van de shag) en lange pony’s die het gezicht omlijsten, maken de dameskapsels uit die tijd onvergetelijk. Geen wonder dat deze haarstijlen ons blijven achtervolgen. In de jaren ’90 gingen we al voor de bijl, denk aan Friends’ Rachel (Jennifer Aniston) met haar laagjeskapsel maar ook aan Sarah Jessica Parker, ofwel Carrie Bradshaw in Sex and the City.

Niet alleen komen we al deze elementen, overgoten met een fris modern sausje, tegen in de kapseltrends voor herfst winter 2021 2022, ook de haarkleurtrends voor het nieuwe seizoen grijpen terug op de legendarische vrijheid-blijheid jaren.

De vintage warme honingblonde kleuren uit de hippie-jaren gaan we het komende seizoen weer helemaal terugzien. Net zoals de haarsnitten zijn ook deze haarkleuren voor winter 2021 2022 seventies maar dan wel net even wat geraffineerder.

Kapseltrends 2021. Seventies hair looks voor lang haar. Photo: courtesy Saint Laurent

Kenmerkend voor de haarkleuren voor winter 2021 2022 is dat ze vooral ‘crèmeachtig’ zijn. Denk aan vanille, honing, toffee en intense karamelkleuren. We hebben het allemaal al gezien, da’s waar, maar de kleurtechnieken zijn steeds geavanceerder en de haarkleuren steeds mooier en verfijnder. Denk aan (mixen van) baby highlights (hot, hot, hot) en balayage (met de hand gezette highlights, als penseelstreken).

Trend setters op dit gebied zijn Billie Eilish die van inktzwart met groen haar overstapte naar vintage blond en de Amerikaanse actrice Margot Robbie die schitterende op de Britse Vogue met van die supercoole warmblonde manen en zwoele curtain bangs die iedere, maar dan ook iedere vrouw – lees: ook jij – kan hebben!

