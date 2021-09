Haarkleurtrends 2021. Brainstormen met Floor Kleyne. Gifgroene uitgroei en (weer) net-niet-kuikentje :-)

Haarkleurtrends 2021 en uitgroei (grijs haar)

We blijven brainstormen met Floor Kleyne, celeb kapper, hair obsessed en één van de coolste en meest creatieve mensen die er op de aardbol rondlopen. Ze heeft de meest originele ideeën als het op haar en haarkleuren aankomt. We zijn met Floor in gesprek over de allernieuwste kapseltrends en haarkleuren voor winter 2021 2022 (‘Bestaan trends überhaupt nog?‘ zegt Floor). In deel 1 van ‘Brainstormen met Floor Kleyne‘ hadden we het over de kapseltrends, in deel 2 ging het over ‘Net-niet-kuikentje‘ (yep!) en vandaag hebben we het over een ander hot item: de nieuwste haarkleurtrends en vooral uitgroei!

Hé Floor, heb jij nog spannende ideeën over uitgroei? Kijk je er anders tegenaan na al die lockdowns en sluitingen van de kapsalons?

‘Nou, ja, nee, allereerst vind ik dat niet de lockdowns maar Billie Eilish de credits voor het doorbreken van taboes rond uitgroei moet krijgen. Want zij heeft iets wat lelijk gevonden werd omgetoverd in iets dat ineens cool is. Daar houd ik nou echt van! Dat is knap.’

‘Billie Eilish ging het namelijk helemaal andersom doen. Zij ging die uitgroei, die dus als lelijk geldt, juist benadrukken, namelijk door dat stukje haar neongroen te maken, en de haarpunten zwart. Opvallender kan je de aandacht niet naar je uitgroei toetrekken. Deze hack om uitgroei positief te benaderen werd direct door de modewereld opgepakt. Ik zag zelfs dat op catwalks met veertjes het uitgroei-effect werd nagebootst. Iedereen was op een of andere manier wel met die Billie Eilish uitgroei bezig. Ik vind het fantastisch als je de hele wereld zo kan opschudden, woow!’

‘Misschien hoeven we ons niet te schamen voor iets dat eigenlijk heel menselijk is – Floor Kleyne

‘Dus eerst hadden we Billie Eilish met haar gifgroene uitgroei en toen, pats, die corona eroverheen. Toen dacht ik: ‘Misschien hoeven we ons niet te schamen voor iets dat eigenlijk heel menselijk is.’

Hoe vertalen we dit naar het dagelijks leven? Gaan we onze grijze uitgroei bijvoorbeeld roze verven?

‘Nou, nee, dat is natuurlijk niet voor everybody. Ik bedoel: als je het leuk vindt, doe het dan. Maar weet wel dat een kleurpigment op grijs haar altijd feller pakt. Dus het kan zo maar zijn dat je een beetje de poppenkast van de buurt wordt, wat ook heel leuk kan zijn, maar daar moet je dan wel voor kiezen.’

Floors haartip: Wat je niet moet doen, is strak vasthouden aan dezelfde haarroutine. Als je haar langer wordt of als je uitgroei krijgt, pas dan je haarstyling daaraan aan. Ofwel: omarm wat er nu is.

Haarkleurtrends & uitgroei. 12x Tips & tricks tegen uitgroei die je moet kennen. Actrice Margot Robbie

‘Houd je meer van natuurlijk, dan vind ik het bijwerken van uitgroei wel echt een job die bij de kapper hoort. Maar ik heb tijdens de lockdown wel tegen heel veel mensen gezegd: ‘Sorry hoor jongens, maar ik zie niet in waarom je paniek hebt want je ziet er nog steeds prachtig uit.’ Wat ik wel als tip wil meegeven, is dat je niet strak aan je haarroutine moet vasthouden. Dus wat je niet moet doen, is als je haar langer wordt, dezelfde strategie blijven hanteren als toen het kort was. Of als je uitgroei krijgt, je haar op dezelfde manier blijven stylen. Je moet omarmen wat er nu is. ‘

Haarkleurtrends & uitgroei. 12x Tips & tricks tegen uitgroei die je moet kennen. Foto: Charlotte Mesman

‘Dus heb je uitgroei, dan kun je natuurlijk wel proberen om er allemaal bandana’s in te doen maar als je die normaal niet draagt, dan is het misschien ook niet je ding. Wat je bijvoorbeeld wel kan doen is een heel cleane middenscheiding maken met een knotje in je nek. Het kan er echt heel gaaf uitzien, als je staart of knotje een andere kleur heeft dan de rest van je haar. Dan wordt het meer een soort statement maar ook dat moet bij je passen.’

Eigenlijk moeten we allemaal een beetje meer durven?

‘Ja, om nog maar weer eens op Billie Eilish terug te komen… Net op een moment dat we allemaal een soort van om zijn, en zeggen ‘Woow, die uitgroei, wat een statement, dat zij dat durft!‘ besluit Billie Eilish om het roer helemaal om te gooien en komt ze met dat zachte platinakleurige haar op de proppen. En dan liggen wij natuurlijk weer met z’n allen onze rug te woowen!’

‘Die platinablonde look was best wel weer natuurlijk opeens, wat eigenlijk ook bizar is want platina is natuurlijk niet natuurlijk, maar voor Billie Eilish is dat wel een vrij natuurlijke look (als je het nog kan volgen), en dat is dan ook weer heel erg gaaf. Die blonde Billie Eilish look werkt natuurlijk ook weer heel inspirerend. Haar haar is opgelicht, maar het is niet wit-wit maar wat meer buttery, en dan zijn we weer terug bij het net-niet-kuikentje waar ik het al eerder over had. Heel vrouwelijk vind ik dat.

Met dank aan Floor Kleyne. www.floorkleyne.com

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE