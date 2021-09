Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren. Knotsgekke kleurcombinaties en serieuze lookjes. Wat jij?

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photos courtesy of Acne Studios, Vivetta, Max Mara, Valentino, Etro

Als je iets meer over de allernieuwste modekleuren voor het nieuwe seizoen wilt weten, dan pak je er altijd als eerste het Pantone kleurreport bij. Daarin vind je voor herfst winter 2021 2022 maar liefst drie blauwkleuren, twee rozekleuren (bleekroze en fuchsia), twee bruinachtige tinten (terracotta en root beer wat in ons taaltje ‘wortelbier’ is) en een aantal felle kleuren waaronder helgroen en felrood.

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photo: courtesy of Balmain

Onder de nieuwe KLASSIEKE modekleuren voor herfst winter 2021 2022 vallen kleurtjes als olijfgroen en muisgrijs. Voilà, de populairste modekleuren voor het nieuwe seizoen in een notendop.

Maar hoe gaan we die nu dragen? Hoe zien de allernieuwste kleurcombinaties voor herfst winter 2021 2022 eruit?

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photo courtesy of Acne Studios

Dé super kleurtrend/combinatie voor herfst winter 2021 2021: think cartoon! Maak bonte en knotsgekke kleurcombinaties zoals je die in de tekenfilms van je kinderen tegenkomt. Je mag er leuke fantasietjes en zelfs mode items met afbeeldingen bij halen. Supercool!

Maar er is meer onder de zon. Dit zijn de belangrijkste kleurcombinaties voor het nieuwe seizoen herfst winter 2021 2022.

Monochrome looks: looks waarbij je je van top tot teen in dezelfde kleur kleedt, zijn nog steeds een trend. En dat is fijn want met tonsuurton outfits kan het niet fout gaan. Deze kleurcombinaties kom je bij de modehuizen als Max Mara en Fendi tegen.

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photo: courtesy of Vivetta

Gedekte kleuren. Voor je tonsuurton modelook kleed je je in gedekte kleuren: camel, olijfgroen en andere delicate groentinten (Balmain), maar mosterdgeel. Een kleur die we sterk zien opkomen (en die niet in het kleurenpalet van Pantone voorkwam) is een soort zalmroze. Kijk maar eens om je heen. Je ziet ‘m opeens overal!

Behalve gedekte kleuren gaan we ook weer – tada! dit is nieuw van weggeweest – total black en total white looks dragen.

Daarmee komen we meteen op de kleurcombinatie zwart met wit (think Valentino) die weer helemaal hot (en tijdloos) is. Dior haalt er nog grijs, maar komt dan plots met een robijnrode jurk. Zie de volgende kleurtrend.

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photo: courtesy of Versace

Edelsteenkleuren/felle kleuren! Smaragdgroen, paars, diepblauw, robijnrood maar ook fluo fuchsia. Deze kleuren draag je tonsuurton of als kleuraccent.

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photo: courtesy of Prada

Kleuraccenten in verder vrij donkere outfits mogen in het nieuwe seizoen namelijk ook weer. Think Prada.

Modetrends winter 2021. De allernieuwste modekleuren en kleurcombinaties. Photo courtesy of Valentino

Andere (flitsende) kleuraccenten komen van de metallics: zilver, goud maar ook gekleurde pailletten.

De fantasieën zijn vrij gedekt en de tekeningetjes kleur, zoals de millefleur prints bij Acne Studios, ook zagen we op die wintercatwalk opeens, als een duveltje uit een doosje, wéér die cartoonachtige kleurcombinatie opduiken die deze winter zo geliefd is. En daarmee is het balletje rond!

