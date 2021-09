Korte kapsels winter 2021. Dames opgelet! Zit jouw nieuwe korte kapsel hiertussen? Foto: Charlotte Mesman

Herinner je je de buzz cuts van een paar jaar geleden? Of die strenge korte kapsels met zijscheiding die ieder meisje of vrouw – hoe charmant ook – een boyish look meegaven? Die ambigue haartrends laten we achter ons. De kapseltrends voor kort haar voor winter 2021 2022 zijn ultravrouwelijk.

Zo zagen de korte kapsels er toen uit

Kapsels en haarkleurtrends 2019. Fashion Show: MSGM

Korte kapsels lente zomer 2020. Model: Jack Ekman. Modeshow: MSGM. Foto: Charlotte

Gemillimeterd haar of een kort sluik kapsel met een zijscheiding. Een paar jaar geleden zagen we het allemaal. Om er toch nog een girly touch aan te geven, gooiden we er (soms) een pastelkleurig haarverfje overheen. Toegegeven, het was allemaal stoer en cool maar na alles wat we hebben meegemaakt, willen we toch iets – hoe zullen we het zeggen – lievers (?).

Dit zijn de korte kapsel voor winter 2021 2022

Korte kapsels winter 2021. Dames opgelet! Zit jouw nieuwe korte kapsel hiertussen? Foto: Charlotte Mesman

Korte kapsels winter 2021. Dames opgelet! Zit jouw nieuwe korte kapsel hiertussen? Foto: Charlotte Mesman

Voor het komende seizoen doen we het dan ook anders. De korte kapsels voor herfst winter 2021 2022 zijn ultravrouwelijk. Pixie cuts à la Audrey Hepburn zijn een topper. Dankzij de wat langere pony en de niet al te korte laagjes komen deze kapsels lieflijk, zacht en charmant over. Ze laten zich heel goed combineren met een uitgesproken haarkleur: koelblond of kastanjebruin.

Korte kapsels winter 2021. Dames opgelet! Zit jouw nieuwe korte kapsel hiertussen? Foto: Charlotte Mesman

Houd je van een pittig en alternatief hoofd, ga dan voor een korte pony (zo’n statement pony is het dit seizoen helemaal) in combinatie met een langere haarlengte in je nek, ofwel het ‘gehate’ MATJE. Dit is een kapsel voor de lefgozers onder ons. We dagen je uit.

Korte kapsels winter 2021. Dames opgelet! Zit jouw nieuwe korte kapsel hiertussen? Foto: Charlotte Mesman

Korte kapsels winter 2021. Dames opgelet! Zit jouw nieuwe korte kapsel hiertussen? Foto: Charlotte Mesman

Ben jij een romantisch type maar wil je wel eens experimenteren met een korte haarlengte, dan is dit korte kapsels à la Parisienne jouw ding. Kort maar charmant en flatteus. Alles draait hier om de lange pony, de vrouwelijke beweging in je haar en de iets langere haarlengte (maar zeker geen mat) in je nek en rond de oren.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en maak je keuze!

TRENDYSTYLE