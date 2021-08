Kapseltrends 2021 2022. Dit French-Girl bobkapsel is waanzinnig cute. Hebben!

Eén van de liefste (en coolste) bob kapsels die we volgens de haartrends voor herfst winter 2021 2022 gaan dragen, is de French-Girl bob. Hebben!

Kapseltrends 2021 2022. Dit French-Girl bobkapsel is waanzinnig cute. Foto: Charlotte Mesman

Herinner je je de film ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’ met Audrey Tautou in de hoofdrol als Amélie Poulain? Die film uit 2001 is inmiddels cult en dat komt volgens ons mede door het beeldige French Girl bobkapsel van Amélie. Denk nog even goed na, je herinnert je dat kapsel vast nog wel! En anders zul je het binnenkort wel op straat of in een tijdschrift tegenkomen want dat French-Girl kapseltje uit 2001 – je raadt het al – gaan we volgens de allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 2022 weer volop dragen!

Eerst even een paar dingen over het klassieke French Girl bobkapsel:

#1. Volgens het boekje is dit een halflang kapsel waarbij als haarlengte je mond als leidraad wordt aangehouden. Je haar haalt je kaaklijn dus niet maar bedekt je oren wel waardoor het een vrouwelijk uitstraling blijft behouden.

#2. Een ander kenmerk van het klassieke French Girl bobje is de rechte pony die als het ware de wenkbrauwen aait. De pony is vrij vol en wordt ook echt als pony – en dus niet als gordijntje (de geliefde curtain bangs) – gedragen.

#3. Wat verder nog kenmerkend voor dit bobkapsel is, is de beweging in het haar en de haarpunten. Ga voor wat volume en laat de natuurlijke slag of krul – als je die hebt – in je haar z’n gang gaan maar geef de haarpunten zwier mee door ze (met een ronde borstel) naar binnen of naar buiten te föhnen. Juist de combinatie van natuurlijke beweging en nonchalant gestylede haarpunten geeft dit kapseltje dat typische Franse je ne sais quoi mee.

Kapseltrends. De mooiste halflange kapsels van de Fashion Week. Foto: Charlotte Mesman

Jouw eigen French bob

Natuurlijk mag (moet!) je altijd op het thema variëren en elk kapsel – ook dit schattige bobkapsel – op jouw gezicht en je persoonlijkheid afstemmen. Zo had Amélie Poulain in de film bijvoorbeeld een véél kortere pony. En zo valt het beeldige bobkapseltje dat wij tijdens de Fashion Weeks in Milaan spotten en dat je op onze foto’s ziet, net op de kaak (dus iets langer dan het klassieke French bobje), iets wat heel handig kan zijn als je een niet meer zo strak kaaklijntje wilt camoufleren.

Kapseltrends 2021. Dit is het mooiste bob kapsel ever! Kort kapsel. Model: Alina Bolotina. Foto: Charlotte Mesman

Is een pony niets voor jou omdat je graag je haar uit je gezicht draagt of omdat je er de gezichtsvorm niet voor hebt (bijvoorbeeld omdat je gezicht vrij rond is of je een kruintje bij je voorhoofd hebt waardoor een pony niet goed blijft zitten), dan kun je het ook zonder pony stellen. Het halflange kapseltje van model Alina Bolotina met lange lok in plaats van pony bijvoorbeeld is nèt zo schattig!

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren. Let ook even op de rode lippenstift in een verder natuurlijk (niet)opgemaakt gezicht. Dat detail maakt je hair look helemaal… French!

