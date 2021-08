Dit had je misschien niet verwacht: volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 gaan we weer strakke broeken en leggings dragen! Check onze stijltips.

Modetrends najaar 2021. Strakke broekjes komen terug. Zo draag je ze! Photos courtesy of Acne Studios, Ermanno Scervino, Sportmax

Waren we net gewend en verslingerd geraakt aan rechte en oversize broeken, komen strakke broekjes en leggings weer terug. Volgens de modetrends voor herfst winter 2021 2022 mogen we ons aan alle volumes wagen: van oversize tot skinny.

Modetrends najaar 2021. Strakke broekjes komen terug. Zo draag je ze! Photo: courtesy of Akris

Die skinny broekjes en leggings waren een verrassing. Of misschien ook niet, want op elke (extreme) trend komt altijd een tegenreactie. Op wijde broeken volgen strakke broekjes. Natuurlijk wél weer nèt even anders dan de skinny’s uit het verleden.

Superlang met splitjes aan de zijkanten

Modetrends najaar 2021. Strakke broekjes komen terug. Zo draag je ze! Photo: courtesy of Ermanno Scervino

De favoriete skinny broek voor herfst winter 2021 2022 is strak (of course), superlang, met hoge taille (die houden we erin) en splitjes aan zijkanten waar dan bij voorkeur een pittig pumpje of een mooi laarsje uit tevoorschijn piept.

Strakke broeken in tricot

Een andere topper voor herfst winter 2021 2022 zijn de strakke broeken in tricot (je hebt ze misschien al bij de grote winkelketens zien hangen). Je draagt ze als zodanig of onder een jurk of rok, soms zelfs in dezelfde tricot en kleur.

Leggings

En verder gaan we ongelooflijk veel leggings zien, zelfs met fantasieën die dan weer aansluiten bij de jurk die je erover draagt. Ook hier geldt weer dat veel leggings heel lang zijn en over de schoenen vallen.

Denimstofjes

Modetrends najaar 2021. Strakke broekjes komen terug. Zo draag je ze! Photo: courtesy of Balmain

Voor een sportieve look zijn er ook leggings in denim die zich eigenlijk overal mee laten combineren. Ze zijn supercool met een enkellaarsje, bijvoorbeeld Chelsea boots. Voor een meer geklede look combineer je ze met pumps met een V-vormige uitsnijding zoals we die volgens de allernieuwste schoenentrends deze winter gaan dragen.

Strakke broeken voor total black looks (super slank)

Modetrends najaar 2021. Strakke broekjes komen terug. Zo draag je ze! Photo: courtesy of Etro

Een look die we eigenlijk al kennen, maar waar wij wel weer zin in hebben, is de total black look: combineer een strakke zwarte broek met een zwart truitje en een stoer jack. Deze look maakt superslank!

Strak in bouclé. Vernieuwend

Modetrends najaar 2021. Strakke broekjes komen terug. Zo draag je ze! Photo: courtesy of Acne Studios

Superchic is tot slot het broekpak met strakke broek in (een soort) bouclé dat we op de catwalk van Acne Studios voorbij zagen komen. Dit is pas echt vernieuwend!

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE