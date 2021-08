Modetrends najaar 2021. 5x Casual nazomer looks . Doe ideeën op!

In between seasons? Even de weg kwijt in modeland? Wij hebben 5x casual outfits volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 voor je.

Modetrends najaar 2021. 5x Casual looks voor de nazomer. Photo: courtesy of Isabel Marant

Weet jij in deze periode van het jaar even niet wat je aanmoet? Logisch. Een nieuw seizoen brengt nieuwe modetrends met zich. Bovendien moeten we ons ook op het weer kleden. Als de temperaturen dalen, moeten we onze outfits daar (vaak met tegenzin) op afstemmen. Geen reden om de moed te laten zakken! Wij hebben 5x casual maar stijlvolle outfits volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 voor je die je moeiteloos en blij het najaar doorhelpen. Je doet er vast inspiratie van op!

#1 Shorts met knuffeltrui en cameljas

Modetrends najaar 2021. 5x Casual looks voor de nazomer. Photo: courtesy of Max Mara

Kun je nog geen afscheid van je blote benen nemen, ga dan voor een chique shorts met een knuffelzachte trui en een halflange cameljas. Eronder draag je enkellaarsjes of veterschoenen in naturel leer volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022. Let wel op de materialen, ook die van de shorts. Die mogen in het najaar wel wat dikker zijn (anders wordt het armoedig). Met camelkleuren ga je verder op safe. Het is een najaarskleur bij uitstek.

#2 Witte jeans met een wollig jasje

Modetrends najaar 2021. 5x Casual looks voor de nazomer. Photo: courtesy of Isabel Marant

Een lange, witte spijkerbroek is ideaal voor de overgangsseizoenen. Ga voor een oversize model met hoge taille en draag er coole, zwarte enkelboots onder. Let ook op de stoere, zwarte riem volgens de nieuwste modetrends. Maak de look af met een kort, wollig jasje en een mooie top of blouse. Deze casual look is echt supercool!

#3 Lange tricot jurken

Modetrends najaar 2021. 5x Casual looks voor de nazomer. Photo: courtesy of Chloé

Lange tricot jurken zijn een must-have volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Deze jurken zijn fantastisch: stijlvol, warm, comfortabel en gemakkelijk in het dragen omdat je geen combinaties hoeft te leggen. Een paar stoere boots of misschien winterslippers eronder en klaar ben je!

#4 Spijkerbroek met lange, camel jas

Modetrends najaar 2021. 5x Casual looks voor de nazomer. Photo: courtesy of Celine

Wij bij Trendystyle zijn enorm fan van de modecollecties van Celine. Jong, casual maar stylish, draagbaar en cool, klassiek en eigentijds. Neem nu deze outfit van coole spijkerbroek met vintage effect, lange klassieke camel jas, sweater met capuchon, zwarte top en enkellaarsjes. Op zich niets nieuws maar de proporties en snitten zijn gewoonweg perfect.

#5 Joggingbroek met hoge hakken, blazer en teddyjas

Modetrends najaar 2021. 5x Casual looks voor de nazomer. Photo: courtesy of Zadig & Voltaire

De pantoffelwinter van 2020 2021 is voorbij (maar zal altijd in ons geheugen gegrift staan), we kleden ons weer, maar de joggingbroek houden we er dit najaar in. Deze broek kan zelfs supercool zijn. Combineer ‘m maar eens met hoge hakken, een T-shirt en een blazer. Is het buiten herfstig fris, dan schiet je in je teddyjas. Casual, yep, maar ondertussen ook wel héél erg stylish!

TRENDYSTYLE