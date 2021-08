Beauty trends. 3x Anti-aging tips voor een strakke kaaklijn. Foto: Charlotte Mesman

De zwaartekracht is een pestkop. Met het verstrijken van de jaren gaat alles hangen. Zelfs onze kaak verliest in de loop der tijd – mede door het verslappen van de huid – zijn strakke lijntje. Heb jij er al last van? We hebben 3x anti-aging tips voor een strakke kaaklijn voor je, zonder dat je daarvoor onder het mes moet.

Anti-aging tip 1: masseer je kaaklijn

Iedereen weet dat je huid baat heeft bij massage. Trek elke dag een paar minuten extra uit om je kaaklijn te masseren. Het beste moment is ’s morgens tijdens het aanbrengen van je dagcrème. Strijk met je wijsvinger en middelvinger over je kaaklijn, van het midden van je kin richting je oren.

Anti-aging tip 2: gezichtsfitness

Net zoals je je lichaam traint voor een strakker lijf, zo kun je ook je gezichtsspieren trainen voor strakkere contouren. Klinkt logisch, toch? Een snelle oefening: zeg de vijf klinkers van het alfabet met een overdreven mimiek. Doe dat ’s morgens nadat je je dagcrème hebt aangebracht zodat je huid soepeler is. In plaats van crème kun je ook een ‘warming up’ van je gezichtsspieren doen door een warme handdoek tegen je gezicht te houden.

Anti-aging tip 3: werk aan je huid

Hoe strakker en elastischer je huid, hoe strakker de contouren, en dus ook je kaaklijn. Probeer een AHA of BHA exfoliant en verwen je huid met een serum op basis van vitamine C (L-ascorbic acid). Vitamine C is een antioxidant en werkt ontstekingremmend, maar stimuleert ook de aanmaak van elastine waardoor je huid elastisch blijft.

Toch niet tevreden? Dan zijn er altijd nog kaaklijn fillers. En de modetrends voor 2021: seventies sjaaltjes die we dit seizoen ook ONDER onze kin knopen en mode accessoires zoals de opvallende kettingen. Met deze accessoires verplaats je de aandacht. Ook coltruien (ja, ze zijn weer in de mode) bieden uitkomst!

