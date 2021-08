Modetrends najaar 2021. 5x Geslaagde back-to-work looks. Doe ideeën op!

Is jouw garderobe up-to-date? Hangen jouw back-to-work outfits al klaar? Of heb je nog wat inspiratie volgens de allernieuwste modetrends voor najaar 2021 nodig?

Modetrends najaar 2021. 5x Geslaagde back-to-work looks. Photo: courtesy of Chloe

Elk nieuw seizoen vraagt om een update van onze garderobe. Dat betekent niet dat je direct diep in de buidel moet tasten. Met creatieve ideeën en vernieuwende combinaties komen je al een heel eind. Daarvoor laat je je natuurlijk inspireren door de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. We lieten onze gedachten erover gaan en kozen 5x inspirerende back-to-works look volgens de nieuwste mode voor je uit.

#1 Het broekpak in ton-sur-ton

Modetrends najaar 2021. 5x Geslaagde back-to-work looks. Photo: courtesy of Max Mara

De oversize broekpakken die al een paar jaar in de mode zijn, zijn nog steeds enorm up-to-date. Blijven dragen dus. Voor de herfst zijn beige en camelkleuren ideaal. Beter nog als je voor ton-sur-ton gaat. De nieuwigheid? Je jack/overjas mag korter zijn dan je blazer, aldus Max Mara.

#2 Krijtstrepen

Modetrends najaar 2021. 5x Geslaagde back-to-work looks. Photo: courtesy of Sportmax

Iedereen heeft wel iets in krijtstreep in de kast hangen. Volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 gaan we deze klassieker weer volop dragen. Combineer ‘m met een witte blouse en een paar coole laarzen voor het contrast.

#3 Gebrand oranje (wederom: ton-sur-ton)

Modetrends najaar 2021. 5x Geslaagde back-to-work looks. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

Oversize, relaxedebroeken, lange blazers, coltruitjes, ton-sur-ton, natuurlijke (gedekte) kleuren, pittige laarzen. Deze look van het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino bevestigt nog eens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Kopieer de look!

#4 Lange rokken met trui

Modetrends najaar 2021. 5x Geslaagde back-to-work looks. Photo: courtesy of Agnes B

Lange (plooirokken) zijn ook voor najaar 2021 een trend. Voor een up-to-date look combineer je ze met een trui. Ga voor lichte kleuren, combineer het geheel met een paar stoere enkellaarsjes (of Chelsea boots) en je hebt een look die nog net even terugblikt naar de zomer.

#5 Trenchcoat, kuitlange rok, naturel laarzen

Modetrends najaar 2021. 5x Geslaagde back-to-work looks. Photo: courtesy of Chloe

Weet je echt niet wat je aan moet, ga dan in je garderobe op zoek naar items in naturel tinten: trench coats, rokken, coltruien (ja, weer coltruitjes!), naturel accessoires, lichte laarzen. Leg het allemaal bij elkaar en kijk of je er qua proporties iets van kunt maken!

Je outfit/uiterlijk mag dan niet het belangrijkste in de wereld zijn, maar een geslaagde look doet wonderen voor je humeur, zelfverzekerdheid en ja, succes.

