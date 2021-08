Haartrends 2021 & weetjes. Over lang haar, groeisnelheid, haaruitval en de maankalender. Wist jij dit?

Haartrends 2021 & weetjes. Over lang haar, groeisnelheid, haaruitval en de maankalender. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor herfst winter 2021 2022 laten een terugkeer van lang haar zien. Lange haren zijn een klassieker maar ook (eindelijk weer eens) een trend. Zelfs influencers en TikTokkers die de afgelopen seizoenen bij bob- en lobkapsels zwoeren, gaan overstag en kiezen steeds vaker voor lange manen. Dus houd je van lang haar, ga er dan voor! Het zou wel eens hét moment kunnen zijn want de zomerzon heeft je vast wat extra haarlengte cadeau gedaan. Hiermee komen we bij onze haarweetjes.

Haarweetje 1. In de zomer groeit je haar sneller

In de zomer groeit je haar sneller! Volgens de experts versnelt de zomerwarmte je stofwisseling en verbetert de bloedsomloop (ook die van de hoofdhuid) waardoor ons haar sterker en gezonder wordt. De zon zou bovendien een optimale bondgenoot zijn als het op de haargroei aankomt. Zo zouden hormonen als prolactine en melatonine onder invloed van de zon het functioneren van de haarzakjes versnellen waardoor je haar sneller zou groeien. Dus heb je de afgelopen zomermaanden flink wat lengte gespaard, bedenk je dan twee keer voordat je de schaar erin zet.

Haarweetje 2. Er zou een verband zijn tussen de zomerzon en de haaruitval in de herfst

Kapseltrends 2021. Lang haar met babylights. Foto: Charlotte Mesman

Anderzijds zou het juist de blootstelling aan de UV-straling van de zon zijn die (onder meer) tot meer haaruitval in de herfst kan leiden. De UV-straling zou namelijk een chemisch proces dat foto-oxidatie wordt genoemd op gang brengen waardoor chemische verbindingen tussen de aminozuren zouden worden verstoord wat uiteindelijk tot meer haaruitval zou kunnen leiden. Dus word je in de herfst met wat meer haaruitval geconfronteerd – iets wat je sneller door hebt als je lang haar hebt omdat die nu eenmaal beter zichtbaar zijn in de wastafel en douche – maak je dan geen zorgen.

Haarweetje 3. Wil je je haar sneller laten groeien, knip het dan bij wassende maan

Volgens veel culturen is er een verband tussen haargroei en de maan, maar dit verband is niet wetenschappelijk bewezen. Dat de maan invloed heeft op macroprocessen zoals eb en vloed is daar aan toe, maar het is maar de vraag of de kracht van de maan onze nietige haarworteltjes ertoe kan brengen om sneller te gaan werken. Enfin, hoe het ook zij, er zijn culturen die menen dat je, als je je haar sneller wilt laten groeien en sterke haarwortels wilt hebben, je je haar tijdens wassende maan moeten knippen, namelijk in die fase waarin de energie zich opbouwt. Daarentegen zou je je haar nooit bij nieuwe maan moeten (laten) knippen want dat zou een kritiek moment voor ons lichaam zijn. Verder zouden er dagen op de maankalender zijn waarop je er niet met geen haar op je hoofd over zou moeten piekeren om je haar te knippen. Tot slot zouden de momenten van zonnewende en equinox perfect zijn voor een verandering van haarstijl. Wie weet?

