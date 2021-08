Gespot bij Dior: 5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij?

In de Haute Couture modeshow van Dior voor winter 2021 2022 spotten we supercoole korte en halflange kapsels mee. Iets voor jou?

5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij? Photo: courtesy of Dior Haute Couture FW 2021 2022

In een haute couture modeshow zou je weelderige opsteekkapsels verwachten. Of kunstige kappershoofden die je thuis zelf met geen mogelijkheid kunt evenaren. Van die langharige creaties met dartele, goudblonde lokjes en fonkelende haarsieraden, misschien wel kroontjes of diademen, die we uit films en TV-series over vroegere tijden kennen. Heb je die beelden nog voor ogen, dan kom je bedrogen uit.

Volgens de allernieuwste mode- en haartrends combineer je een avondjurk, hoe zwierig en vrouwelijk ook, met een hypermoderne haarsnit en een eenvoudige, maar geraffineerde hairstyling.

Dior Haute Couture winter 2021 2022. Photo: courtesy of Dior

Lang haar is bovendien, ook als het op haute couture aankomt, in het geheel geen must meer. Steeds vaker zien we boven de blote decolletés van opulente avondjurken korte of halflange kapsels. Zo komt het dat we juist ook van de haute couture catwalks een heleboel te weten kunnen komen over de allernieuwste haartrends en haarsnitten, ook als het om kortere haarlengtes gaat.

We lichten vijf korte en halflange kapsels uit de Haute Couture modeshow van Dior voor herfst winter 2021 2022. Je doet er vast ideeën van op voor jouw hair look voor nieuwe seizoen. Wil je niet voor kort of halflang gaan, let dan ook even op de pony’s!

Bobkapsel met beweeglijke haarpunten

5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij? Photo: courtesy of Dior Haute Couture FW 2021 2022

De bobkapsels voor herfst winter 2021 2022 zijn inspirerender dan ooit. Je kunt gaan voor een bobkapsel op één lengte met een klassieke zijscheiding – altijd goed – maar voor een up-to-date look ga je voor beweging. Bij Dior zat die beweging in de haarpunten terwijl de rest van de haarlengte glad om het hoofd is gestyled.

Kort kapsel met lange, rechte pony

5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij? Photo: courtesy of Dior Haute Couture FW 2021 2022

Houd je wel van een apart kapsel, dan is dit korte kapsel met lange, rechte pony en bakkebaarden misschien iets voor jou. Door de lange pony behoudt dit korte kapsel een vrouwelijke uitstraling.

Kort krullend kapsel met rond volume

5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij? Photo: courtesy of Dior Haute Couture FW 2021 2022

Heb je krullend haar dan is deze nieuwe kapseltrend voor herfst winter 2021 2022 wellicht jouw ding: volumineus, rond geknipt met vooral veel volume zowel bovenop het hoofd als ook aan de zijkanten en achterkant. Dit is een kapseltrend die we ook bij de heren (vooral veel influencers en TikTokkers) tegenwoordig vaak tegenkomen.

Kort kapsel met chunky pony

5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij? Photo: courtesy of Dior Haute Couture FW 2021 2022

Korte, chunky pony’s blijven een trend. Ze laten zich letterlijk met elkaar haarlengte combineren.

Halflang pagekopje

5x korte en halflange kapsels voor winter 2021. Zit jouw nieuwe kapsel erbij? Photo: courtesy of Dior Haute Couture FW 2021 2022

Het pagekopje blijft ons achtervolgen. Het wordt pas echt krachtig als je het een uitgesproken haarkleur meegeeft. Wie durft het aan om zich deze winter met dit snoepje van een kapsel te vertonen?

Effen haarkleuren (color blocking) voor herfst winter 2021 2022

Let ook even op de haarkleurtrends voor het nieuwe seizoen. Je zult opmerken dat geen van de kapsels highlights of lowlights vertonen. De meest moderne haarkleuren zijn ‘effen’ en intens: warm kastanjerood, chocoladebruin, gitzwart of – voor wie wat lichter wil gaan – hazelnoot (of anders, maar dat zagen we bij Dior niet: asblond of grijs!).

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. Puur smullen! P.S. Vergeet niet om ook naar de collectie zelf te kijken.

