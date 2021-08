Kapseltrends 2021. Zoveel hoofden, zoveel pony’s! 10x Nieuwe ponykapsels

Het ponykapsel is terug. En hoe! Pony’s met een woow-effect zijn dé haartrend voor herfst winter 2021 2022. Kies jouw nieuwe look!

Kapseltrends 2021. Zoveel hoofden, zoveel kapselpony’s! 10x Pony’s. Foto: Charlotte Mesman

Een pony is dé must-have volgens de allernieuwste kapseltrends voor 2021. Maar met ‘zomaar’ een pony kom je er niet. De trends laten statement pony’s zien. Pony’s die alle aandacht in je gezicht opeisen.

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Photo: courtesy of Saint Laurent

Hoe die pony eruit moet zien? Dat mag je zelf bedenken. Zoveel hoofden, zoveel pony’s. Waar het om gaat, is dat je een pony kiest die bij jouw persoonlijkheid, jouw gezichtsvorm, de textuur van jouw haar en jouw levensstijl past. Dit zijn allemaal dingen die je onder de loop moet nemen voordat je de schaar in die voorste haarlokken laat zetten.

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Modeshow: Valentino. ModeL: Olivia Martin. Foto: Charlotte Mesman

Verder is een pony high maintenance. Je fringe moet regelmatig bijgeknipt worden en dat is tegenwoordig niet altijd mogelijk. Aan de andere kant daagt een pony je uit tot creativiteit want tijdens het groeiproces maak je allerlei fases door die je weer op nieuwe haarideeën kunnen brengen.

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Modeshow: Valentino. Foto: Adversus

De allerallercoolste pony voor 2021? Een lange, brede en ronde pony die tot over je wenkbrauwen en bijna in je ogen valt. Combineer zo’n pony met een halflang rond kapsel en je hebt een superhippe look. Niet iedereen vindt het echter prettig om zoveel haar – het is bijna als een helm! – in het gezicht te hebben. Vraag je van tevoren af of het iets voor je is.

Gelukkig zijn er héél véél alternatieven. Bekijk de ponykapsels voor 2021 maar eens. Wie weet of je er iets mee kunt. Lees van tevoren wel even: Dit moet je weten voordat je een pony laat knippen.

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Modeshow: Etro. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Modeshow: Valentino. Model: Maryel Uchida bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Modeshow: Dsquared2. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Model: Ivana Trivic. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Modeshow: Cristiano Burani. Foto: Mauro Pilotto

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends 2021. 10x Ponykapsels. Nederlands model Lou Mari. Foto: Charlotte Mesman bij Valentino

