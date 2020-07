Qua modetrends is zomer 2020 een heel vreemd jaar (en niet alleen qua modetrends). Veel trends zijn onderweg verloren gegaan, en dat is logisch. Maar nu het leven weer een beetje op gang komt, krijgen we er weer zin in. Neem nu de tassentrends voor zomer 2020. Die lopen sterk uiteen en laten supermooie exemplaren zien. We zetten vijf toptassen voor je op een rijtje. Altijd handig om de allernieuwste tassentrends te kennen, zeker nu het uitverkoop is. Maar eerst een algemene tassentrend die je vast een heel eind op weg zal helpen:

Een top tassen trend voor zomer 2020 is: we gaan onze tassen weer met onze outfit en schoenen combineren! Met andere woorden: de kleur en stijl van je tas stem je af op de rest van je look (net zoals onze grootmoeders dat deden!).

En dan nu vijf hotte tassen trends voor zomer 2020:

1. Zadeltassen (in klein en groot formaat)

2. Tassen met goudkleurige schakelkettingen (afstemmen op je schakelketting!)

3. Grote, zachte tassen (soms zelfs gewatteerd)

5. Shopping bags in canvas zoals op de foto hieronder (mooi bij spijkergoed).

Om je keuze te maken, kun je het beste de rode draad in jouw kledingkast in kaart brengen en daar een tas bij zoeken. Draag je bijvoorbeeld veel denim, denk dan aan een tas in denim. Kies eens in je kast wat je nog hebt liggen of speur in de uitverkoop naar je droomtas.

