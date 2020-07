Kapseltrends zomer 2020. Haarsnitten en styling voor fijn haar

De haartrends voor zomer 2020 laten alle mogelijke haarlengtes zien: van kort tot middellang tot lang haar. Zelfs XL haar tot bijna op je middel is weer terug. Misschien is er nog een lichte voorkeur voor het bob kapsel maar de andere haarlengtes hebben een flinke inhaalslag gemaakt. Maar welke haarlengte en welk kapsel volgens de allernieuwste haartrends voor zomer 2020 kies je als je dun of fijn haar hebt?

Laten we de haarlengtes voor zomer 2020 eens aflopen.

Kort haar is perfect voor fijn haar. Hoe korter je haarlengte, hoe minder zwaar. Een kort kruintje bovenop je hoofd zal je haar als snel meer volume geven. Heb je zin in een pony, ga dan voor curtain bangs (een gordijntjespony) zodat je haar wat speelser valt. Een andere mogelijkheid is dat je het hele idee van volume laat varen, en dat je voor een coole pixie cut alla Mia Farrow in Rosemary’s Baby kiest.

Ook bob kapseltjes zijn geschikt voor fijn haar. Nogmaals, hoe minder zwaar je haar, hoe meer beweging erin zit. Vermijd echter laagjes kapsel want daardoor lijkt je haar alleen maar dunner. Ga ten hoogste voor wat laagjes boven op je hoofd of van achteren maar zorg ervoor dat het haar je gezicht omlijst. Hoe korter de bob, hoe beter. Eigenlijk zou je niet langer dan schouderlengte moeten gaan.

Maar… misschien vind je lang haar wel supermooi. Het is niet de meest eenvoudige haarlengte voor jouw type haar. Toch valt er natuurlijk wel iets moois van te maken. Zo kun je de punten boosten met een voluminizing product en beach waves. Tegelijkertijd geef je het haar bovenop je hoofd wat meer volume door het met een droogshampoo te bewerken. Een andere manier om het voller te laten lijken is een lage zijscheiding. Laat de volle kant zwoel voor je gezicht hangen.

Nog wat extra tips: messy hair styles doen je haar voller lijken. Qua hair styling kun je ook voor een los opsteekkapsel gaan. Laat wat lokken rond je gezicht en je haar lijkt direct voller.

