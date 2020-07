De haartrends voor 2020 neigen naar het klassieke. Retro hoofden komen terug. Dit sixties kapseltje is supercool, trendy en eenvoudig.

De haartrends voor 2020 – ook richting de herfst en winter – laten een klassieker beeld zien dan we gewend zijn. Kappershoofden komen terug (zonder te overdrijven) en de haarkleuren zijn uiterst natuurlijk. Ook laten we ons opnieuw door het verleden inspireren. Retro hair lookjes zijn weer van de partij. Bij de modeshow van Dolce & Gabbana voor herfst winter 2020 zagen we zwoele sixties kapseltjes die je zelf thuis gemakkelijk kunt nadoen.

Bekijk om te beginnen de kapselfoto’s op deze pagina. Daarmee kom je al vast al een heel eind. De stappen voor dit sixties kapseltje dat we ook voor herfst winter 2020 2021 gaan zien, zijn heel eenvoudig:

1. Was je haar en föhn het mooi glad.

2. Maak een middenscheiding.

3. Trek nu met een kam ongeveer halverwege je hoofd een scheiding oor tot oor.

4. Je hebt nu een voorste gedeelte met een middenscheiding en een achterste gedeelte boven op je hoofd.

5. Kam de voorste lokken met gel glad langs je hoofd en zet ze vast met schuifspeldjes.

6. Trek wat lokjes los voor een speels effect.

7. Toupeer het haar bovenop je hoofd om volume te creëren (een bouffant). Je kunt hiervoor ook droogshampoo gebruiken en vervolgens je haar met je vingers shapen.

8. Je kapsel is klaar.

9. Trek een sixties eyeliner langs je bovenste wimpers en stift je lippen rood.

10. Supersexy!

