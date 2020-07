Schoenentic? Shoe addict? Wie niet! De schoenentrends voor zomer 2020 zijn superhip. Keus te over! We zetten 10 trendy schoenentrends voor je op een rijtje.

Heb jij een schoenentic? Dit seizoen kun je je hart ophalen. De schoenentrends voor zomer 2020 laten een uiterst gevarieerd beeld zien. Nooit zagen we zoveel verschillende en uiteenlopende schoenentrends. Sommige zien we in het straatbeeld terug, andere hebben geen voet aan de grond gekregen (letterlijk en figuurlijk!), maar het is altijd leuk de schoenentrends te kennen, zeker nu het overal uitverkoop is.

We zetten 10 trendy schoenentrends voor zomer 2020 voor je op een rijtje. Sneakers laten we buiten beschouwing. De sneakerhype is over en sneakers zijn inmiddels zo universeel dat we ze geen trend meer mogen noemen.

10 Hippe schoenentrends voor zomer 2020

1. Puntige pumps met kitten heels

2. Jaren ’70 afzaklaarzen met of zonder studs

3. Cowboy laarzen

4. Kistjes (halfhoge, zwarte veterlaarzen)

5. Badslippers (ook met sokken)

6. Mocassins met of zonder gesp

7. Gevlochten sandaaltjes met hoge hak (in Bottega Veneta stijl)

8. Gladleren enkellaarsjes met vierkante neus

9. Witte seventies laarzen

10. Suède pantoffels met franjes en kraaltjes (eerlijk gezegd is dit géén trend, maar zagen we ze welgeteld één keer dragen, maar ze zijn TOF!)

Trends die wij verwachtten maar nog niet terugzien (ten gevolge van de coronacrisis hebben veel trends gepakt):

11. Palladiums (halfhoge canvas sneakers)

12. Espadrilles.

Moraal van het verhaal (zie punt 10): draag aan je voeten waar jij je goed bij voelt!

TRENDYSTYLE