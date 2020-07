De haartrends voor 2020 staan in het teken van de middenscheiding. Je hoeft de catwalk of streetstyle foto’s er maar bij te pakken en je weet het. De middenscheiding is de grote favoriet. Daar is alle reden voor want een middenscheiding oogt geordend en chic. De zijscheiding daarentegen is enorm trendy en zwoel. Deze scheiding is een enorme comeback aan het komen. We durven te zeggen dat de zijscheiding de ‘nieuwe middenscheiding’ is. Kortom, de zijscheiding is de allernieuwste kapseltrend voor 2020.

Schitterende zijscheidingen zagen we onder meer op de catwalk van Michael Kors voor zomer 2020. Het lange haar van de modellen was in een vrij lage zijscheiding gekamd waarbij de volle kant van het haar over het gezicht werd gedragen en de andere kant achter het oor.

De zijscheiding is ontzettend flatterend en minder riskant dan de middenscheiding die juist door haar symmetrie schoonheidsfoutjes kan accentueren. De zijscheiding daarentegen is de perfecte ‘camouflage’ voor imperfecties. De zijscheiding doet fijn of dun haar voller lijken. Ze geeft je haar direct meer volume. Een trucje is om de zijscheiding naar de andere kant te verleggen dan waar je de scheiding gewoonlijk trekt. Op die manier creëer je nog meer massa. Een zijscheiding verzacht bovendien een vrij hoekig gezicht en doet een vol gezicht slanker lijken. Last but not least, is het een ideale anti-aging truc want het verdoezelt niet meer zo strakke gezichtscontouren. Wat willen we nog meer?

De ideale zijscheiding trek je boven het hoogste punt van je wenkbrauw. Voor een meer klassieke zijscheiding houd je je iris als ijkpunt aan. Voor een dramatische zijscheiding ga je lager. Dit kan een heel trendy effect geven.

Ga je voor een zijscheiding, maak je ogen dan mooi op. Het accent komt dan vooral op één oog te liggen, maar dat ene oog wordt wel heel erg geaccentueerd. Draag je de niet-volle kant achter je oor, vergeet dan niet om wat highlight boven je jukbeenderen aan te brengen, en wat blush op je koontjes.

TRENDYSTYLE