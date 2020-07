7 Make-up tips voor het opmaken van de rijpe huid

Elke leeftijd kent zijn uitspattingen en beperkingen. Elke leeftijdsfase vraagt om een andere benadering en filosofie. Dit geldt ook voor de make-up. Volg de allernieuwste make-uptrends niet blindelings maar pas ze aan aan je eigen persoonlijkheid, aan je levensstijl en aan je leeftijd. We hebben een aantal praktisch en uitzonderlijk nuttige tips voor je voor het opmaken van de niet meer zo jonge huid.

Make-up tips voor de niet meer zo jonge huid (anti-aging make-up tips)

1. Gebruik een huidproduct dat: 1. je een egale tint geeft, 2. de poriën minder zichtbaar maakt en 3. je huid een elastisch en natuurlijk aanzien geeft. Dit kan zijn: een vloeibare foundation met bij voorkeur een zachte glans.

2. Vermijd foundations en poeders met een matte textuur. Naar mate je ouder wordt, wordt je huid droger. Daarom heeft je huid meer baat bij licht glanzende texturen.

3. Probeer eens om je foundation te vermengen met een hydraterende crème voor een elastischer aanzien van de huid.

4. Vermijd lippenstiften met een glossy of sheer effect. Ga in plaats daarvan voor crèmeachtige en dekkende texturen (tegenwoordig zijn er zelfs lippenstiften met een anti-aging effect). Ze geven je lippen een voller, verzorgder en frisser aanzien.

5. Voor je wimpers wil je meer volume, meer lengte en ook een mooie krul omdat dit laatste de ogen opent. Ga voor een mascara die deze drie effecten bewerkstelligt. De kleur moet zonder meer zwart zijn. Hoe mooier je wimpers, hoe minder make-up je verder voor je ogen nodig hebt.

6. Voor een make-up look voor elke dag raden we je aan om een zwart lijntje met een zacht potlood langs het bovenste ooglid en tussen de wimpers te trekken. Kies voor een oogpotlood dat goed blijft zitten en niet uitloopt of vervaagt. Houd het lijntje zo dun mogelijk zodat je oogmake-up heel natuurlijk oogt.

7. Spray wat ijskoud water uit de koelkast over je gezichtshuid voordat je de huid opmaakt met een foundation. Dit helpt om je huid compacter te maken en zorgt ervoor dat je make-up langer blijft zitten.

TRENDYSTYLE