De make-up trends voor zomer 2020 laten een timide terugkeer van blush zien. Tijdenlang zagen we bijna blush-loze maquillages. Toen, in zomer 2019, met de opleving van de jaren ’80 opeens een explosie van oranje blush. Voor zomer 2020 pakken we het subtieler aan. We gaan weer met blush aan de slag, maar houden het natuurlijk. Met vederlichte hand brengen we blush, bronzers en highlighters op onze huid aan. Maar waar? Dat zal afhangen van je gezichtsvorm.

Weinig blush dus, dicteren de make-up trends voor zomer 2020. Maar een beetje kleur op je wangen of jukbeenderen kan wonderen doen (ook voor je selfies!). We hebben een aantal vuistregels voor je die zijn gebaseerd op je gezichtsvorm:

Rond gezicht: contouren accentueren

Heb je een rond gezicht, dan gaat het erom om de contouren ervan te accentueren. Dat doe je door terra of bronzer aan te brengen aan weerszijden van je voorhoofd, bij je slapen en onder je jukbeenderen richting je kaaklijn. Ga voor een product dat één tint donkerder is dan je eigen huidskleur om het natuurlijk te houden.

Hoekig gezicht: verzachten

Heb je een hoekig gezicht waarbij wenkbrauwen, jukbeenderen en kaak even breed zijn, verzacht dan je gezicht door het middengedeelte van je gezicht (vanaf de aanzet van je neus tot aan je kin ) met een camouflageproduct of foundation dat één of twee tinten lichter is dan je eigen huidskleur. Glimlach nu naar jezelf en breng een blush op en rond de koontjes aan. Geef er een wat ronde vorm aan om je gezicht te verzachten. Als je wilt contouren (blush aan weerszijden van je voorhoofd, slapen en kaaklijn), ga dan voor een heel zachte teint.

Lang gezicht: horizontale lijnen

Heb je een lang gezicht, dan werk je altijd in horizontale richting. Alle lijnen moeten horizontaal lopen, of het nu gaat om de make-up van je ogen of je blush. In dit geval is het beter om je gezicht niet te contouren. Trucjes om je gezicht optisch minder lang te laten lijken, zijn: een pony, rechte brede wenkbrauwen en oogschaduw die richting de slapen is uitgewerkt.

TRENDYSTYLE