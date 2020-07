De make-up trends voor zomer 2020 zijn uiterst natuurlijk. Less is more is de trend. Dit geldt ook voor blush. Dé trend is een ‘de-zomer-is-net-begonnen’-gloedje.

Iedereen weet inmiddels dat de zon een goede vriend maar ook een geduchte vijand van de gezondheid is. Een antizonnebrandcrème is een must. Zongebrande huidjes zijn bovendien uit de mode. Dit reflecteert zich ook in de make-uptrends voor zomer 2020.

Natuurlijk mag de zon een mooi gloedje over je winter-/lockdownhuidje leggen, maar door- en door gebruinde gezichten zijn uit. Daarom gaan we, volgens de allernieuwste make-up trends voor 2020, ook met blush deze zomer voorzichtig om. De trend is om je gezicht een zodanig sunkissed gloedje mee te geven dat het lijkt of de zomer net begonnen is.

Waar het om gaat, is dat je huid er fris en natuurlijk uitziet, met een lichte, oranjegouden glans. Maak je huid op met een minimum aan foundation, gebruik geen matterende poeder (ten hoogste in de T-zone) en breng een zachtoranje of goudkleurige blush aan die een nauwelijks waarneembare gloed over je jukbeenderen legt. Het moet overkomen als een gloed die vanbinnen uitkomt. Je kunt hiervoor een poeder (terra) gebruiken maar ook crèmeachtige blushes zorgen voor een mooi effect.

Voor een extra zonnig effect breng je de blush niet alleen op je jukbeenderen aan maar haal je met lichte hand de kwast ook even in horizontale richting over de breedte van je gezicht: van jukbeen over je neusrug naar jukbeen. Hierdoor krijg je dat softe, trendy sunkissed effect, alsof je net vandaag voor het eerst even de zon in bent gegaan en een eerste, lief zomerkleurtje hebt opgedaan.

TRENDYSTYLE