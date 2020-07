Volgens de modetrends voor zomer 2020 dragen we ook dit seizoen weer volop lange (bloemen)jurken. Super, want ze laten ze gemakkelijk dragen, weer of geen weer.

Als er één item is dat je deze zomer van pas kan komen, dan is dat de lange zomerjurk. Lange zomerjurken zijn een huge modetrend voor zomer 2020. Ze zijn stijlvol, gemakkelijk in het dragen en geschikt voor welk zomerweer dan ook.

Volgens de modetrends voor zomer 2020 zijn maxi-jurken supercool. Bij warm weer draag je ze met platte of hoge sandaaltjes zonder dat je er verder iets bij hoeft te halen. Op frisse zomerdagen vervang je de sandaaltjes door sneakers of boots en draag je er een spijkerjack over. Zo veelzijdig is de zomerjurk.

Laten we bovendien de charme van dit kledingstuk niet onderschatten. Ik heb mezelf erop betrapt: elke keer als ik op straat in de verte een gestalte in een lange jurk zie aankomen, dan kijk ik wel twee keer. Lange jurken vallen op, ze zijn stijlvol en staan iedereen goed. Je hoeft je bovendien niet druk te maken om combinaties.

Over combinaties gesproken. Op de catwalk van Michael Kors zagen we hoe je een zomerjurk (in dit geval van midi-lengte) kunt dragen als het weer te wensen overlaat. Een bloemetjesjurk (fantasieën zijn nog steeds in de mode) was gecombineerd met een jaren ’80 ruitenvest en sandalen met halfhoge kousen. Misschien kunnen we hier voor sombere, regenachtige zomerdagen nog iets van opsteken! We willen maar zeggen: niets is te gek!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE