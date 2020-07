Het beste wapen tegen fris zomerweer is spijkergoed. Een spijkerbroek, een spijkerjack, maar dan wel volgens de allernieuwste modetrends voor zomer 2020 natuurlijk.

De spijkergoed trends voor zomer 2020 laten een breed scala aan stijlen zien. Laat het weer te wensen over, val dan niet terug op je gebruikelijke spijkerbroekje, maar geef je zomerlook een vernieuwende twist mee. De modetrends bieden je genoeg inspiratie om, ondanks het sombere weer, vrolijk en blij voor de dag te komen.

De klassieke succeslook is de rechte spijkerbroek met zomers wit topje met daarover een trench. Kan niet vrouwelijker! Een paar pittige laarsjes met hoge hak eronder, en jij bent cool!

Je kunt natuurlijk ook even een kijkje in de uitverkoop nemen en een trendy spijkerbroek op de kop tikken. Een spijkerbroek met paisleys bijvoorbeeld. Of een spijkerbroek met pastelkleurige strepen. Een seventies modelletje met uitlopende pijpen. Noem maar op. Laat je fantasie gaan.

Geen zin in een spijkerbroek? Ga dan voor een lange, lichte spijkerrok met zomertrui. Of draag een licht spijkerjack over een lange, zwierige zomerjurk met daaronder een paar laarzen.

Weer of geen weer, aan de modetrends voor zomer 2020 ligt het niet. Geen excuus dat houdt om je om niet met een vrolijke, hippe zomerlook voor de dag te komen.

TRENDSTYLE