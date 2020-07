De haartrends voor zomer 2020 laten letterlijk alle haarlengtes zien. Van korte koppies tot lange, zwoele manen. Deze lange-haar-trend zat er al een paar seizoenen aan te komen, maar kreeg een extra zetje in de rug tijdens de lockdown-periode. Wie er met een schouderlengte aan begon, kwam er met een XL-haarlengte uit. En niet iedereen heeft zin om er de schaar in te zetten.

De nieuwigheid is dat ook 50-plussers zich tegenwoordig zonder meer aan lange manen mogen wagen. Was het eens een soort ongeschreven regel dat je je haar na een bepaalde leeftijd korter ging dragen, tegenwoordig hoeft dat helemaal niet meer. De allernieuwste kapseltrends zijn niet meer leeftijdsgebonden. We hebben daar de afgelopen jaren al een voorproefje van gehad met de pastel haarkleuren. Eens zouden die toch echt aan tieners en ten hoogste twintigers voorbehouden zijn; nu mag iedereen, ongeacht de leeftijd, zich eraan wagen. Dit taboe is zozeer doorbreken dat het juist de 50-plussers zijn die zich – nog steeds – lichtblauwe en roze haargloedjes laten aanmeten (en terecht!).

De haarmode voor zomer 2020 stelt slechts één voorwaarde aan lang haar: het moet gezond, glanzend en mooi zijn. We hebben vijf tips voor je:

1. Vermijd stress. Stress bevordert het verouderingsproces. Wil je – ook na een bepaalde leeftijd – mooi lang haar, wees dan lief voor jezelf. Beweeg, eet gezond, slaap voldoende, trek er tijd voor uit om je lichaam en haar te verzorgen. En pieker niet al teveel! Leer de dingen van je af te zetten.

2. Verzorg je haar met milde haarproducten. Gebruik een sulfaatvrije shampoo. Ben je wat ouder, dan zul je merken dat je haar droger en brozer wordt. Was het daarom niet elke dag, maar houd om de twee of drie dagen aan.

3. Vermijd haarstylingsproducten die alcohol bevatten.

4. Eet je haar mooi en gezond. Ga voor omega-3 (vette vis) en zorg dat je voldoende niacine (vitamine B3) en biotine binnenkrijgt. Niacine zit onder meer in vlees, vis en volkoren producten. Biotine (vitamine B8) zit onder meer in eieren, noten en (we houden dat je ervan houdt:) lever.

5. Wil je je haar kleuren, laat het dan, als het even kan, door de kapper doen. Lang haar verven is een delicate kwestie. Hetzelfde geldt voor het onderhouden van je haarkleur. Dat betekent niet dat je het niet mag verven. Kies de kleur die je mooi vindt. Dat kan, na een bepaalde leeftijd, ook mooi grijs zijn, maar dat hoeft niet. Als je het maar goed aanpakt.

Succes met je lange haar!

TRENDYSTYLE