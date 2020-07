These boots are made for summer! De meest hippe mode accessoires voor zomer 2020 zijn: zomerlaarzen. Wil je iets in de uitverkoop kopen waar je veel plezier van kan hebben, dan is dat volgens ons (en ook volgens de actuele modetrends) een paar boots. Zomerlaarzen zijn hot, en de stijlen lopen enorm uiteen.

Er zijn twee typen laarzen die we volop in de Nederlandse straatmode tegenkomen: legerkistjes en cowboy laarzen. Allebei supercool onder korte mini-jurkjes of onder zwierige, zomerse maxi-jurken. Je kunt er alle kanten mee op. Maar de modetrends voor zomer 2020 hebben meer voor ons in petto. Het kan verfrissend zijn om eens een ander type laarzen onder je outfit te dragen.

Afzaklaarzen in jaren ’70 stijl bijvoorbeeld zijn waanzinnig hip. Supermodel Elsa Hosk draagt ze over een spijkerbroek met paisleys en gestreepte blouse.

Kniehoge laarzen met ronde neuzen en een vrij rechte schacht doen het overal goed onder. Je draagt ze onder mini-rokjes, korte jurkjes en onder shorts. Met dit soort boots tot bijna op de knie kun je ook bij wat minder mooi zomerweer toch je shorts aan.

En dan hebben we nog de dijhoge laarzen die wel ‘cuissardes’ worden genoemd. Daar ga je niet één-twee-drie zomaar mee over straat, maar heb je een bijzondere gelegenheid, dan is het natuurlijk wel ontzettend cool. En zie je ze ergens in de uitverkoop voor een zacht prijsje, dan zou je ze altijd nog kunnen kopen voor… betere tijden. Want die gaan zeker komen!

TRENDYSTYLE