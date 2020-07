3x Streetstyle looks. 10 Modetrends voor zomer 2020!

Drie streetstyle looks, tien modetrends voor zomer 2020. Laat je inspireren door de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Fashion is fun, en het leven is té mooi om er somber bij te lopen…

Weinig zin om je deze zomer mooi aan te kleden? We begrijpen het helemaal. Maar toch doet het goed om je weer eens als vanouds uit te dossen. Inspiratie nodig? Wij zochten drie modelooks voor je uit. Drie streetstyle looks van de allerlaatste Fashion Week die letterlijk stijf staan van de allernieuwste modetrends voor zomer 2020. Natuurlijk hoeven (willen) we niet als modepoppen door het leven te gaan, maar een coole, up-to-date look doet wonderen voor je humeur. Proberen!

Bekijk de streetstyle looks die wij fotografeerden maar eens. Wij zagen er de nieuwste modetrends voor zomer 2020 in terug:

1. Hoge laarzen (knielang of over knee)

2. Boxy blazers over lange en korte jurken en rokken (supercool)

3. Seventies zonnebrillen

4. Ruiten (en gouden knopen)

5. Ballenjurken (echt helemaal cool)

6. Trench coats

7. Superlelijke sandalen met sokken (yep!)

8. Pastelkleurige jurken (roze)

9. Supergrote, softe tassen

10. Helemaal géén lippenstift of rode lippen

Kijk maar wat je ermee doet! Veel modeplezier. Laten we er een mooie en stylish zomer van maken!

TRENDYSTYLE