9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022 (Sommige zijn extreem)

9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sportmax

De tassentrends voor winter 2021 2022 gaan op de FUNCTIONELE toer. Aktetassen en tassen met een zakelijke uitstraling maken hun entree. Met andere woorden: we hebben weer zin om aan de slag te gaan en stropen onze mouwen alvast op (met aan onze hand een supermooie back-to-business tas natuurlijk).

Ook zien we een comeback van ‘oude bekende’: de modehuizen halen hun klassiekers met plezier weer uit het archief. Zwartleren tassen met geometrische vormen – zoals oma ze eens droeg – zijn terug in beeld.

9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022. Tas met studs. Photo: courtesy of Valentino

Maar natuurlijk laten de allernieuwste tassentrends voor winter 2021 2022 ook speelse en ‘over-the-top’ modellen zien. We hebben de afgelopen jaren genoten van al die kleurrijke, fantasievolle en creatieve tassen met spannende en ongewone details. Dat laten we ons niet zomaar afnemen.

9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022

We zetten de belangrijkste tassentrends voor herfst winter 2021 2022 voor je op een rijtje. Wellicht zit jouw droomtas ertussen.

#1 De aktetas (in allerlei uitvoeringen). Stijlvol, professioneel maar niet zonder een eigentijdse, trendy twist

#2 De shopper. Praktisch en cool.

#3 De GIGA tas. Zo groot hebben we ze nog nooit gezien (en gedragen). Extreem!

9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sunnei

#4 XS. Kleine tasjes – op zich – of als toevoeging aan een ‘moeder’-tas blijven een trend, net zoals beltbags en nektasjes.

9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Versace

#5 Discotasjes in metallic of glitter. Yes, die zijn ook ‘functioneel’! Nu maar afwachten tot die disco’s weer open gaan.

#6 Tassen met schakelkettingen. Misschien heb je er al eentje van de vorige seizoenen.



#7 Knuffeltassen in (langharige) wol, knitwear of fake fur. Heerlijk (vooral voor de winter als we behoefte hebben aan warme en een aai)!

9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sportmax

#8 Studs! Stoere studs op een klassieke tas is nog altijd het einde!

#9 Patchwork en andere fantasieën die soms zelfs op je outfit zijn afgestemd.

Bekijk de tassenfoto’s maar eens en doe ideeën op. Het fijne van modeaccessoires is dat je er DIRECT – weer of geen weer – mee kunt gaan stylen.

TRENDYSTYLE