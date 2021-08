Van sneakers onder rokken en (nette) broekpakken kijken we allang niet meer op. Net als we ons niet meer verbazen, komt er een nieuwe trend: trekkingschoenen voor in de stad en naar je werk.

Schoenentrends 2021. Sneakers blijven in de mode. Nieuw: trekkingschoenen! Photo: courtesy of Stella McCartney

De schoenentrends voor herfst winter 2021 2022 die we van de internationale catwalks meekrijgen, zijn creatief en vernieuwend. De trends lopen uiteen van allerlei soorten laarzen (kort, lang, afzaklaarzen, strakke laarzen, lieslaarzen, Chelsea boots, cowboyboots), pumps met hoge hakken en wintersandalen met bont. Sneakers zagen we op de catwalks wat minder vaak terug, maar denk niet dat we ze niet meer gaan dragen. Ze maken integraal deel uit van de streetwear/urbanwear, zijn alom geliefd en – als ze op de juiste manier worden gecombineerd – supertrendy. Niet voor niets zweren (ook) fashionista’s en sterren bij deze schoenen die uit de sportwereld zijn komen overwaaien.

Schoenentrends 2021. Sneakers blijven in de mode. Nieuw: trekkingschoenen! Photo: courtesy of Anteprima

Sneakers dragen we ook in het nieuwe seizoen te kust en te keur, zoals we dat nu al jaren doen. We dragen ze net zo goed onder spijkerbroeken, minirokjes en shorts als onder plooirokken (ze zijn weer in de mode!) en nette broekpakken. Witte sneakers zijn voor de meer geklede looks nog steeds erg populair, op voorwaarde dat ze dan ook wel smetteloos wit zijn.

Schoenentrends 2021. Sneakers blijven in de mode. Nieuw: trekkingschoenen! Photo: courtesy of Iceberg

De modellen lopen uiteen van snelle, gestroomlijnde modelletjes tot chunky dad sneakers (ja, we blijven ze zien) en palladiums (bij voorkeur in het wit). Een nieuwkomer is de trekkingschoen.

Naar verwachting worden trekkingschoenen voor herfst winter 2021 2022 een enorme modehit.

Schoenentrends 2021. Sneakers blijven in de mode. Nieuw: trekkingschoenen! Photo: courtesy of Stella McCartney

Het hing al in de lucht. Al tijdens het winter modeseizoen 2020 2021 (dat helaas door omstandigheden die iedereen kent geheel in het water viel) stak op de catwalks de ‘gorpcore‘-trend of camping-glam stijl de kop op. Mogelijk was de kiem gelegd want kort na de lockdowns van begin 2020 begon de verkoop van hikingboots wereldwijd opeens enorm aan te trekken. De meest verkochte schoenen waren vrij universeel, geschikt voor verschillende typen terrein maar moesten vooral een lifestyle look hebben. Inmiddels hebben de producten daarop ingespeeld en staan er in de sportzaken de mooiste trekkingschoenen met urban looks op ons te wachten.

Schoenentrends 2021. Sneakers blijven in de mode. Nieuw: trekkingschoenen! Photo: courtesy of Vivienne Westwood

Koploper is het legendarische Franse merk Salomon dat een enorme comeback maakt en zo ongeveer de lieveling van de fashionista’s is (met als grote favoriet de XT-6 ADVANCED). Geliefd zijn ook de exemplaren Adidas, Reebok en The North Face.

Hoe draag je trekkingschoenen? Het antwoord is simpel: net zoals je sneakers, dus zowel onder sportieve, casual en geklede looks. Die laatste combi is natuurlijk de coolste, want in de mode – ook die voor herfst winter 2021 2022 – draait het (elk seizoen weer) om spannende contrasten.

