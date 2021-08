Psychologie. Dit is waarom je vaker zou moeten lachen!

‘Lachen is goed voor je lever,’ zei mijn moeder vroeger altijd. ‘Het is als een massage.’ En dus lachten wij zoveel als we konden! Of lachen echt weldadig is voor de lever, weet ik niet maar wat ondertussen wel bewezen is, is dat lachen goed voor je is.

Lachen, en dat weet iedereen, staat vrolijk en blij. Niet voor niets roepen we allemaal ‘Lachen!’ als er vakantiefoto’s genomen worden. We willen toch vooral laten zien dat we het naar ons plezier hebben.

Maar lachen is veel meer dan alleen maar een manier om uitdrukking te geven aan je blijdschap en plezier. Het schijnt ook omgekeerd te werken. Door te lachen, zou je je lichaam bepaalde positieve impulsen geven, die hun beurt weer een positieve invloed op je humeur hebben. Het maakt niet uit waarom je lacht, als je het maar doet. En liefst zo vaak mogelijk ook! Het is het beste medicijn tegen een chagrijnige bui.

Sommige wetenschappers stellen zelfs dat lachen een heilzame werking op de bloedsomloop en bloedvaten heeft. Mensen die veel lachen zouden minder snel met hartziekten te maken krijgen. En depressieve mensen wordt in sommige landen wel ‘lachtherapie’ voorgeschreven.

Lachen heeft ook een sociale functie. Wie lacht, is mooi. Lachende mensen stralen blijdschap en geluk uit. En gelukkige mensen zijn aantrekkelijk en sexy. Lachen maakt ook steevast deel uit van ons flirtgedrag. Een stralend lach kan heel wat bij anderen losmaken. Lach de prins(es) van je dromen toe en de kans dat je opgemerkt wordt, neemt aanmerkelijk toe.

Niet alleen in de liefde, maar ook op je werk kan een gulle lach goed voor je werken. Uit studies zou zelfs zijn gebleken dat lachende mensen meer succes op het werk hebben dan mensen die zelden of nooit lachen.

Natuurlijk zul je door veel te lachen je problemen niet kunnen oplossen. Maar een beetje meer zonneschijn brengt het wel in je leven. Dus we kunnen maar één ding zeggen: smile!

TRENDYSTYLE