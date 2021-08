Haartrends 2021. Met de lange semi-shagkapsels voor het nieuwe seizoen ga je op safe!

Gehecht aan je lange haar maar zin in een nieuwe hair look voor het nieuwe seizoen? Ga voor een semi-shag kapsel volgens de haartrends voor herfst winter 2021 2022.

Haartrends 2021. Nieuw: lange semi-shagkapsels. Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor herfst winter 2021 2022 laten, net zoals afgelopen seizoen, veel laagjeskapsels zien. Toch heeft deze haartrend nog niet echt voet aan de grond gekregen. Gewend als we zijn om ons lange haar op één lengte te dragen (we hebben er hard voor gespaard!), schrikt het woord ‘laagjes’ vaak af.

Model Antonina Petkovic bij Costume National, ph. Mauro Pilotto

Maar heb je zin in verandering zonder daarbij drastisch aan de haarlengte te komen, dan kan een semi-shag kapsel met lange lagen uitkomst bieden. Met een paar kleine ingrepen krijg je een instant nieuwe hair look. We leggen je het uit.

Haartrends 2021. Nieuw: lange semi-shagkapsels. Foto: Charlotte Mesman

Je zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om alleen de haarpunten meer beweging mee te geven door je haar van achteren in een V- of U-vorm te laten knippen. In dit geval zijn de lagen van voren korter dan die aan de achterkant. Je haar blijft op deze manier aan de achterkant vrij lang maar aan de voorkant krijgt het meer volume en wat kortere en gelaagde lokken omlijsten je gezicht op een geheel nieuwe manier.

Kapseltrends herfst winter 2020 2021. Shag kapsels. Foto: Mauro Pilotto

Voor extra beweging ga je niet alleen voor een V- of U-vorm maar voor een gelaagd kapsel over de hele lengte. Let op: je hoeft echt niet voor een extreem gelaagd (plukjes)kapsel te gaan. Alleen al met wat niet al te contrasterende lengteverschillen bereik je opvallende resultaten. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Zeg nu zelf: zo’n semi-shag kapsel met beweging is toch supercool? Wij tekenen ervoor.

Een ander detail dat je kapsel een instant trendy update meegeeft, is een pony. Ook hier kun je het voorzichtig aanpakken. Wil je op safe gaan, ga dan voor een lange (en niet al te brede) pony die je open (curtain bangs) of als zijlok kunt dragen. Heb je iets meer lef, ga dan voor een lange en brede pony zoals op onze kapselfoto’s.

Een lange pony, tot over je wenkbrauwen, is met name geschikt voor mensen met een lang gezicht.

Met een lange pony lijkt je gezicht meer ovaal en komt het accent op je ogen te liggen. Maar ook als je geen lang gezicht hebt, kun je gerust met een lange (uitgegroeide) pony experimenteren. Vandaag de dag zijn er geen regels. Waar het om gaat, is dat je je er goed bij voelt.

Kapseltrends herfst winter 2020 2021. Shag kapsels. Modeshow: MSGM. Foto: Charlotte Mesman

En nogmaals, met zo’n lange pony kun je alle kanten op. Ben je er niet blij mee, dan style je ‘m opzij, desnoods met speldjes, totdat ‘ie is uitgegroeid. Een trendy stijltip die we vaak van hair stylisten te horen krijgen, is: draag je haar achter je oren. Dit staat fris en modern.

Ook de textuur vraagt de nodige aandacht. In plaats van je haar mooi steil te föhnen mag je er beweging, krul of slag in brengen. Gebruik een volumizing haarstylingsproduct, kneed het in je haar en zet de föhn met diffuserkop erop. Een semi-shag kapsel is niet zozeer een kwestie van kapsel switch maar meer een MIND SWITCH!

