Knitwear trends voor het nieuwe seizoen. Kies je wintertrui of wollen jurk! Foto’s van links naar rechts: Max Mara, Chloé, Missoni, Ermanno Scervino, Etro

Oversize truien, kleine strakke tricottruitjes, cropped truien en vesten, lange wollen vesten, korte en lange wollen jurken (met daaronder wollen (!) wintersandalen), pointelle jurken, broekpakken en wollen setjes van trui en lange rok. Het is een lange lijst en nog dekt die de lading van de knitwear trends voor herfst winter 2021 2022 niet.

Knitwear trends voor het nieuwe seizoen. Kies je wintertrui of wollen jurk! Photo: courtesy of Max Mara

Knitwear was vorig jaar winter al een grote trend maar toen gingen we vooral voor grove breisels en natuurlijke, klassieke effen kleuren, en dan nog het liefst tonsuurton. Het komende seizoen pakken we het anders aan. We gaan voor creatieve looks en meer kleur.

Knitwear trends voor het nieuwe seizoen. Kies je wintertrui of wollen jurk! Photo: courtesy of Sportmax

Aan de ene kant is de knitwear voor herfst winter 2021 2022 fantasierijker. Strepen, motieven, versiersels, onverwacht felle kleuren, pointelle motiefjes. We gaan het allemaal zien en dragen. Aan de andere kant is ook de vormgeving gewaagder. Een goed voorbeeld is de pointelle jurk met brede schouders van Chloé.

Knitwear trends voor het nieuwe seizoen. Kies je wintertrui of wollen jurk! Photo: courtesy of Chloé

Kapseltrends herfst 2021. Missoni. Die kleren, dat hààr (bobkapsel met krul)! Photo: courtesy of Missoni

Eigenlijk is het heel moeilijk om de knitwear trends voor het nieuwe seizoen samen te vatten in een aantal topcombinaties. Alles mag en kan. Van lange seventies streepjurken met seventies laarzen (Missoni) tot wollen mini-jurkjes met superhoge laarzen bij Etro.

Knitwear trends voor het nieuwe seizoen. Kies je wintertrui of wollen jurk! Photo: courtesy of Sportmax Prefall 2021

Eén top knitwear trend blijft ons echter achtervolgen. Deze trend die we vorig jaar al zagen, is ook in het nieuwe seizoen supercool en dat is: satijnachtige rokken met oversize truien. Een paar pittige laarzen eronder en (zo je wilt) een ceintuur in je taille, en je bent helemaal up-to-date.

