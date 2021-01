Een total black outfit is altijd goed. Zwart is stijlvol en kleedt slank af. Zwart is modern en het is zelfs verjongend. Met alle monochrome looks (van top tot teen in dezelfde kleur) volgens de allernieuwste modetrends voor 2021 is total black bovendien weer helemaal up-to-date. Een ander voordeel is dat een total black outfit zich heel gemakkelijk laat samenstellen. Toch is het niet een kwestie van lukraak maar wat zwarte kledingstukken bij elkaar halen. Bekijk de streetstyle looks op deze pagina maar eens en update je modelook volgens de allernieuwste modetrends voor 2021.

7x Stijltips voor total black looks volgens de allernieuwste modetrends voor 2021

1. Als je helemaal in het zwart gekleed gaat, verleg je het accent naar je silhouet. Kies de lijnen en vormen van je outfit bewust.

2. Breng diepte in je outfit aan door met verschillende materialen en texturen te spelen. Glanzend en mat, ruw en glad, maar ook kant met leer, wol met jersey, enzovoorts.

3. Uitzonderingen bevestigen de regel, in dit geval regel 2. Want voor 2021 zien we ook total blacks look in één en hetzelfde materiaal, bijvoorbeeld totaal leren looks. Het is mooi als er in het ‘beweging’ zit, zie bijvoorbeeld de leren rok met de geschulpte leren top en muiltjes op de boven hierboven.

4. Voor een stijlvolle, coole uitstraling moeten al je kledingstukken er onberispelijk uitzien.

5. Update je total black look met stoere, zwarte boots met trackzolen. Let op! Deze boots zijn geschikt voor alle leeftijden. En comfortabel dat ze zijn!

6. Top aankopen in de uitverkoop: zwarte cargobroeken (wijde broeken zijn dé modetrend voor 2021) en zwarte, lange jassen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

