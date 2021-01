De modetrends voor lente zomer 2021 staan, net zoals de vorige seizoenen, in het teken van oversize volumes. Logisch! Want oversize is comfortabel, en dat is precies wat we in deze tijd nodig hebben. Comfort mode!

Maar oversize is ook ultrachic en cool. Dit geldt vooral voor de broekentrends lente zomer 2021. De trend is: wijd en volumineus met lange broekspijpen die – heel casual – over je schoenen vallen. De taille is hoog, maar ook vrij wijd. Paperbag tailles (aangerimpelde tailles als een papieren zak die je samenknijpt) zijn hot.

De mood is ‘workwear’. Juist de ontspannen, casual feeling maakt deze broeken zo waanzinnig cool. Bekijk de catwalk foto’s maar eens. Misschien brengen ze je op nieuwe mode ideeën.

Zie ook de jeans trends voor lente zomer 2021. De spijkerbroeken van Chloé bijvoorbeeld zijn supercool en zetten een trend.

TRENDYSTYLE