De kapseltrends voor 2021 laten wederom veel halflange kapsels zien. De mood is: fris, eenvoudig, sportief. Check deze kapseltjes en update je eigen hair look.

De kapseltrends voor 2021 laten verschillende stijlen zien. Dat geldt met name voor de halflange kapsels. Aan de ene kant zien jaren ’80 kapsels met matjes en geraffineerde haarkleuren, aan de andere kant zien we frisse, eenvoudige kapseltjes die tegemoet komen aan de hedendaagse levensstijl en de (trieste) werkelijkheid: thuiswerken, geen uitjes en gesloten kapsalons.

Het goede nieuws is dat deze eenvoudige, maar stijlvolle halflange kapseltjes een heel eenvoudige snit en styling hebben. Met een beetje handigheid knip je zo’n haarcoupe zelf. Want de allercoolste halflange kapsels zijn op één lengte geknipt. De haarstyling is bovendien uiterst natuurlijk. Een beetje slag en klaar ben je.

Dit soort halflange, coole en super relaxede kapsels zagen we onder meer backstage bij de modeshow van Etro voor lente zomer 2021. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. De kapseltjes zijn allemaal op één lengte geknipt en verder wordt de natuurlijke textuur maximaal gerespecteerd. Met andere woorden: knip je haar op één lengte en laat het verder zijn gang gaan (wel even goed verzorgen natuurlijk!).

