Spijkerbroeken zullen altijd in de mode blijven maar welk model je kiest en welke combinaties je legt, dat verschilt van seizoen tot seizoen. Heeft jouw spijkerbroeken look een boost volgens de nieuwste modetrends voor herfst winter 2020 2021 nodig? Laat je inspireren door de modellen bij de Milan Fashion Week (september 2020).

Welke model spijkerbroek?

De spijkerbroeken die we de modellen tijdens de Fashion Week in Milaan zagen dragen, waren vrijwel altijd recht met een hoge taille. Heel geliefd zijn verder spijkerbroeken met verticale naden of stiksels. Soms zelfs zagen we spijkerbroeken met een soort verticaal patchwork zoals op de foto hieronder. Dit soort spijkerbroeken zagen we op de catwalk van Dior voorbijkomen.

Spijkergoed met kleurige tops

Jeans op jeans is nog steeds een trend maar veel modellen kozen ervoor om kleurrijke items op hun jeans te dragen. Zo spotten we Nederlands topmodel Maartje Verhoef in een oranje ruitenblazer. Opvallend was ook de combinatie van spijkerbroek met rood lakleren jack en idem dito laarsjes.

Houd je van een stoere look, combineer je spijkerbroek dan eens met een bruinleren jack met daaronder een T-shirt met afbeelding. Bij zo’n look doet een brede riem met studs het goed. Want ook de keuze van je modeaccessoires is belangrijk. Ga voor een stylish tas die je look completeert en versterkt. De trend is een terugkeer naar klassiekere tassen met kettinghengsel.

Qua schoenen heb je keuze uit een breed scala aan mogelijkheden. Boots met een schuine cowboyhak zijn heel actueel, sneakers mogen nog steeds, maar je zou ook aan sandalen met sokken kunnen denken…

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens, trek dan je kledingkast open en maak een uurtje voor jezelf vrij om spannende en vernieuwende combinaties te leggen.

