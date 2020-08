Een paar dagen lijnen lukt vaak nog wel. Eén of twee kilo’s afvallen is ook nog te doen. Maar het moeilijkst is het om de resultaten in de tijd vast te houden.

Als we het over de slanke lijn hebben, dan draait bijna alles om de motivatie. Om die hoog te houden, hebben we 10 redenen op een rijtje gezet. 10 Redenen die je uit de koelkast zouden moeten houden.

Afvallen? 10 Redenen die je motiveren om vol te houden

Als je slanker wordt of bent geworden…

1. voel je je mooier, verleidelijk, sexy (je liefdesleven vaart er wel bij!);

2. voel je je zekerder. Als je je zekerder voelt, kun je meer aan en zul je op alle terreinen (ook op je werk) betere resultaten boeken;

3. hoef je je vriendinnen niet meer te benijden. Jij mag er immers ook wezen!

4. krijg je complimenten. En complimenten versterken je eigenliefde en maken je dag goed!

5. komt dat (zeker als je fors overgewicht had) je gezondheid ten goede;

6. heb je een betere conditie;

7. kun je eindelijk een maatje kleiner kopen en dat geeft voldoening;

8. kun je kleding aan waar je vroeger alleen van kon dromen;

9. dwing je bewondering en respect (en misschien wel jaloezie) af. Het klinkt misschien vreemd, maar het is wel zo! Neem bijvoorbeeld je vriendinnen: ze zullen je met andere ogen bekijken, je misschien benijden maar vooral ook respecteren omdat het jou gelukt is!

10. voel je je ook op het strand super!

Tip: hang dit lijstje op in de keuken en voeg er je persoonlijke redenen om af te vallen aan toe. Dat kan ook een foto van vroeger zijn waarop je slank was of een foto waarop je jezelf juist veel te dik vindt. Houd je motivatie hoog!

TRENDYSTYLE