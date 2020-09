Streetstyle mode winter 2020 2021. Jaren '80 modetrends

De modetrends voor herfst winter 2020 2021 staan in het teken van de jaren ’80. Influencers en fashionista’s hebben deze trend al opgepakt. Tijdens de Milan Fashion Week (eind september) zagen we volop outfits met een Eighties twist. Met een eigentijds sausje natuurlijk.

#1 Jaren ’80 broeken: wortelbroeken en bandplooibroeken

Eén van de meest opvallende Eighties modetrends waar we ons weer aan mogen wagen zijn: wortelbroeken (broekjes die van boven wijd zijn en naar onderen smal toelopen, als een wortel) en broeken met bandplooi. Net zoals in de jaren ’80 draag je ze dit seizoen met een hoge taille en IN je laarzen.

#2 Suède afzaklaarzen

Hiermee komen direct op een tweede trend: suède afzaklaarzen. Ze zijn er weer! In alle mogelijke kleuren en met of zonder hoge hak. Supercool en easy voor een instant fashion statement.

#3 Leren jacks

Oversize leren jacks zijn ook weer terug. Combineer ze met een jaren’80 broek en laarzen en je total look is compleet.

#4 Minirokjes

Een andere trend uit de legendarische discojaren is het minirokje, recht of met een A-lijntje. Ook dit kledingstuk draag je weer met hoge laarzen.

#5 Power coats

En verder gaan we weer massaal aan de power coats met grote schouders, een modetrend die we vorig jaar winter al zagen en die ook voor herfst winter 2020 2021 helemaal huge is.

Het enige waar we niet aan gaan, is Madonna’s gelhaar met sjaaltje. In plaats daarvan dragen we deze winter jaren ’70 bandana’s. ’t Is maar dat je het weet!

