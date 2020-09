Milan Fashion Week (september 2020). Interessant! Zo zag de modeweek in Covid-tijd eruit

De Milan Fashion Week zit er weer op! Het was een bijzondere week met als hoogtepunt de modeshow van Valentino. We blikken terug. Beleef het met ons mee.

De Milan Fashion Week – op de (weinige) catwalks showden de modecollecties voor lente zomer 2021 – eindigde op zondag 27 september met een spectaculaire modeshow van Valentino. Ondanks de Covid-epidemie had het Italiaanse modehuis groots uitgepakt. Het is tijd voor veranderingen, verklaarde creatief directeur Pier Paolo Piccioli. Het modehuis dat gewoonlijk Parijs boven Milaan verkiest, showde dit keer in de Italiaanse modestad. Voor de verandering en omdat het, aldus de CEO van de maison, ‘op dit moment ethischer is om Italië te showen’. Een aanwinst voor de Milanese modeweek!

Tot op het allerlaatste moment was het adres van de showlocatie – naar Parijse usance (in Milaan worden de showlocaties vrijwel altijd gepubliceerd) – ‘geheim’ gebleven maar natuurlijk was het uiteindelijk uitgelekt. Valentino zou showen in de Fonderia Macchi, een metaalfabriek in de Via Cosenz, een weinig charmante, industriële straat ergens in een buitenwijk in Milaan. Zo kwam het dat wij ons op de zonovergoten (maar koude) middag van 27 september, gewapend met fototoestel, op voornoemd adres bevonden.

De stroom zwarte limousines – de rit was aangeboden door het modehuis – waarmee de gasten arriveerden, was indrukwekkend. Het aantal genodigden mocht dan gelimiteerd zijn vanwege de huidige Covid-situatie, tezamen vormden de gasten een uitzonderlijk bont gezelschap van Vips, zangers, influencers en onbekende maar bizarre figuren, met – zoveel was wel duidelijk – het actuele concept ‘diversity’ als leidraad.

Een ander concept dat Valentino ongetwijfeld heeft willen uitdragen, is dat van ‘exclusiviteit‘. Dat die exclusiviteit noodgedwongen (Covid) was, heeft het modehuis handig gecamoufleerd met een flinke dosis glamourvernis. De perfect georganiseerde stroom van limousines, de grote hoeveelheid gastvrouwen, de beveiligers rigoureus in het zwart, de dranghekken bij de ingang en de zwarte mondkapjes die de gezichten van de genodigden bedekten (het carneval van Venezië is er niets bij!) creëerden een imponerende, bijna intimiderende entourage.

Een complete mind switch, als reactie op de Covid-epidemie, voor Valentino dus. Ook de andere Italiaanse modehuizen hebben het tijdens de Milan Fashion Week over een andere boeg moeten gooien. Ieder maison heeft op z’n eigen manier op de noodsituatie en strenge maatregelen en voorschriften gereageerd. Vele modehuizen hebben ervoor gekozen om digitaal te showen. Ze showden zonder publiek of publiceerden conceptuele video’s op Youtube. Modekoning Giorgio Armani haalde zich de woede van menig vakrot op de hals door live op televisie te showen. De achterliggende gedachte? De mode ‘democratisch’ te maken, aldus Re Giorgio, iets wat voorstanders van een exclusief systeem geheel niet aanstaat.

Hoe ziet de toekomst van de Fashion Weeks eruit?

Hoe het verder zal gaan? Hoe modeweken in januari 2021 (mannenshows) en februari 2021 (vrouwenshows) eruit zullen zien? Niemand kan het nog zeggen. We kunnen alleen maar hopen dat we snel mogen terugkeren naar de ‘normaliteit’. Bekijk de video van de modeshow van Antonio Marras op de allerlaatste ‘normale’ showdag in maart 2020 maar eens. De taferelen in dit filmpje (zie vooral het einde) zijn momenteel even ondenkbaar. Hopelijk mogen we het komende Fashion Week intense mode-emoties weer met elkaar delen op de warme, menselijke manier van het pre-Covid tijdperk. Want mode is emotie. Maar ook aanraking. Zonder aanraking kun je de mode niet beleven. Het gaat immers om een goed dat je op je lichaam draagt. Lichamelijker kan niet!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE