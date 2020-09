De modeweek in Milaan is voorbij en gelet op alle omstandigheden was het uiteindelijk toch nog een bescheiden succes. Er waren zelfs wat influencers te bespeuren waardoor er zelfs voor de streetstyle fotografen nog iets te beleven viel. Eén van de bekendste influencers die wij tijdens de Milan Fashion Week spotten, is Caro Daur. Het is altijd weer superinteressant om te zien hoe zij de vertaalslag van de nieuwste modetrends van de catwalks naar de straat maakt. Als je de outfits die Caro Daur tijdens de afgelopen Fashion Week droeg onder elkaar zet, zal je direct opvallen dat ze wel heel gecharmeerd moet zijn van de lange jassen die voor herfst winter 2020 2021 een huge modetrend zijn.

Modetrend herfst winter 2020 2021: lange winterjassen zijn een huge modetrend. Ze zijn ofwel oversize met grote schouders, ofwel slank afkledend en (bijna) figure hugging. Een andere toptrend (vooral voor de herfst) zijn (wederom lange) trench coats.

Een ander item dat vaak in Caro Daurs outfits te bespeuren valt, zijn oversize shorts met bandplooi. Afgelopen zomer zagen we onze Duitse blondine al shorts dragen, en zelfs tijdens de koude, regenachtige septemberavond waarop Etro showde, vertoonde Caro zich in ‘korte broek’ met daaronder pumps (en daarover weer zo’n lange jas).

Bij Valentino zagen we Caro Daur in een lange, zwartleren rok met een geschulpte strapless top in leer (die we allemaal wel voor de feestdagen zouden willen hebben). (Nep)leer is dan ook één van de meest geliefde materialen voor herfst winter 2020 2021. Volgens de modetrends gaan we niet alleen leren jacks en broeken dragen, maar ook rokken en jurken in (nep)leer.

Qua schoenen was Caro Daur deze week (net zoals het weer) ‘wisselvallig’: we zagen haar op puntige pumps, op halfhoge laarsjes, op sandaaltjes met hoge hak en hooggehakte veterschoenen. Deze afwisseling is helemaal in lijn met de schoenentrends voor herfst winter 2020 2021.

Een constante in Caro’s modelook is het halflange, blonde haar dat ze steevast in een glad geföhnde lage paardenstaart draagt. Het viel ons op dat er steeds meer fashionista’s zijn die deze hair look van haar kopiëren. Zozeer zelfs dat je soms niet weet wie je voor je hebt!

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en haal die modetrends voor herfst winter 2020 2021 eruit die voor jou kunnen werken.

