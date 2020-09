Kapseltrends lente zomer 2021. Natuurlijk grungy haar. Cocktails van hairstylingsproducten

De allernieuwste haartrends voor lente zomer 2021 nemen, net zoals de huidige trends, onze eigen, natuurlijke textuur als uitgangspunt. Heb je krullend haar, dan ga je daar iets moois van maken. Heb je slag in je haar, dan verfraai je die. En heb je steil haar, dan draag je je haar steil.

Deze vuistregel die al een paar seizoenen centraal staat in de haartrends werd ook backstage bij de modeshow voor lente zomer 2021 van het Italiaanse modehuis No. 21 in Milaan toegepast. De hair stylisten van Toni & Guy die de look voor deze show verzorgden, beperkten zich ertoe de natuurlijke, persoonlijke haarstijl van de modellen te verlevendigen met hairstylingsproducten.

Werken met hair stylingsproducten. Zo doe je dat!

De keuze en het gebruik van de juiste hairstylingsproducten is een kunst op zich. In de haartrends wordt er steeds meer aandacht aan besteed. Voor de kapsels voor lente zomer 2021 die je op de foto’s ziet, gebruik je allereerst een leave-in conditioner om het haar beweging en textuur te geven. Vervolgens brachten de kappers een hydraterende spray (in dit geval: Label.m Protein Spray) en een droogshampoo (in dit geval: Label.m Dry Shampoo) op het haar aan. De combinatie van deze producten zorgt voor handelbaar en natuurlijk haar.

Steeds vaker werkt men in de hairstyling met cocktails van hairstylingsproducten. Experimenteer met verschillende producten om de juiste mix voor jouw haar te vinden.

Na het aanbrengen van deze producten föhn je je haar, maar zonder dat je daarbij een borstel gebruikt. Modelleer je haar met je vingers zodat het uiterst natuurlijk valt en een beetje een grungy feeling krijgt. Tot slot spray je er een glansproduct over zodat je haar er natuurlijk maar ook ‘glam’ uitziet. Waar het om gaat, is dat je kapsel simpel oogt, maar dat te zien is dat er wel degelijk een gedachte en een idee achter zit. Finishing touch bij No. 21 waren de oorbellen met kristallen en parels, iets waar je je nu al aan kunt wagen!

