Streetstyle mode 2020. Zo draag je die supercoole zomerse fantasieën!

Volgens de modetrends voor lente zomer 2020 gaan we weer volop etnische fantasieën dragen. We combineren ze met spijkerbroeken, met van die zogenaamd zakelijke blauwwitte overhemden, én met andere fantasieën. Eigenlijk kan het gewoon niet misgaan want mix and match (lees: mismatch) is dé trend voor de komende zomer.

Zelf ben ik momenteel aan deze (mismatch) stijl verslaafd. Ik heb een kort wit jurkje gekocht dat eigenlijk nog te zomers is voor deze tijd (en vooral de temperaturen) van het jaar. Toen ik deze streetstyle beelden tevoorschijn haalde, herinnerde ik me dat ik zelf ook nog ergens een jasje had met zo’n print en van die seventies franjes. Het stond super op mijn witte jurkje. Ik haalde er een paar stoere veterlaarsjes bij en mijn look was up-to-date.

Hiermee wil ik niet zeggen dat iedereen dit soort combinaties moet leggen. Volg alsjeblieft je eigen smaak. Gebruik de modetrends voor lente zomer 2020 als ‘springplank’ en stel je eigen outfits samen. Maar wees niet bang om er een potpourri van stijlen van te maken! Alles mag, alles kan. Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens.

Laat je fantasie gaan en geniet van de mode!

Charlotte Mesman voor Trendystyle